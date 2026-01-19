खुद-ब-खुद लॉक हो रहीं BMW और पोर्शे की कारें, पुतिन के इस खूफिया सिस्टम से बढ़ी टेंशन!

लग्जरी कारों की दुनिया में तकनीक को कम्फर्ट और सेफ्टी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन रूस की राजधानी मास्को में पोर्श और BMW जैसी प्रीमियम कारों को लेकर सामने आई एक समस्या ने कार मालिकों की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2013 से 2019 तक के पोर्शे मॉडल्स और BMW की कई सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही हैं. इन कारों के खुद-ब-खुद लॉक हो जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं.

दावा किया जा रहा है कि रूस की गुप्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इन कारों के व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम या टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं. इसमें कारें चोरी होने का सिग्नल समझकर खुद को बंद कर देती हैं.

कार मालिकों को झेलनी पड़ रही परेशानी

जानकारी के मुताबिक, कई कार मालिकों ने बताया कि गाड़ी पार्क करने या कुछ समय के लिए बाहर निकलने के दौरान अचानक गाड़ी लॉक हो जाती है. कुछ मामलों में चाबी या स्मार्ट की कार के अंदर ही रह जाती है, जिससे मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह समस्या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, सेंसर की खराबी या ऑटो-लॉक फीचर के गलत काम करने के कारण हो सकती है. आधुनिक कारों में लगे एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम कई बार गलत इनपुट मिलने पर कार को लॉक कर देते हैं.

एक्सपर्ट्स की क्या है सलाह?

अब तक कंपनियों की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सर्विस सेंटर्स में ऐसी शिकायतें बढ़ने की बात कही जा रही है. एक्सपर्ट्स की सलाह है कि कार मालिक समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएं और स्मार्ट की को कार के अंदर छोड़ने से बचें.

अगर समस्या लगातार बनी रहती है, तो उपभोक्ताओं को कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है. लग्जरी कारों से जुड़े इस तकनीकी झंझट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अत्यधिक तकनीक कभी-कभी परेशानी की वजह भी बन सकती है.

यह भी पढ़ेंं:-

कल लॉन्च होने जा रही नई Skoda Kushaq, डिजाइन से उठा पर्दा, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?