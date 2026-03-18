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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटट्रॉफी चोर... कामरान अकमल ने की PCB चीफ मोहसिन नकवी की गजब बेइज्जती!

ट्रॉफी चोर... कामरान अकमल ने की PCB चीफ मोहसिन नकवी की गजब बेइज्जती!

कामरान अकमल ने मोहसिन नकवी पर तंज कसते हुए कहा है की मैदान में जीत नहीं सकते तो ट्रॉफी ‘चोरी’ से नहीं मिलेगी. बांग्लादेश से वनडे सीरीज में हार के बाद पाकिस्तान टीम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Mar 2026 02:51 PM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कामरान अकमल ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर तंज कसा है. नकवी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने साथ लेकर भाग गए थे, जो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीती थी. अकमल का ये बयान पाक टीम की बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हार के बाद आया है.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया. निर्णायक मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 290 रन बनाए, जवाब में पाक टीम 279 पर ढेर हो गई. नाहिद राणा को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया. इस हार के बाद अपनी टीम पर भड़के कामरान अकमल ने मोहसिन नकवी पर भी तंज कसा, जिन्हे फैंस ट्रॉफी चोर भी कहते हैं.

कामरान अकमल ने क्या कहा?

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने एक टीवी शो पर कहा, 'आप जीतेंगे नहीं, आईसीसी ट्रॉफी क्या चोरी करके ले आनी है? टीमों से जीतेंगे नहीं तो ट्रॉफी ऐसे थोड़ी आनी है.' अकमल ने अपने बयान में पूरी पाक टीम और पीसीबी की भी आलोचना की. चोरी वाले इस बयान को मोहसिन नकवी पर तंज समझा जा रहा है, क्योंकि एशिया कप फाइनल के बाद उनपर ट्रॉफी चोरी का धब्बा लगा. दरअसल भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीत ली थी, लेकिन कप्तान ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. इसके बाद वह ट्रॉफी अपने साथ लेकर स्टेडियम से चले गए थे.

पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था, टीम सुपर-8 राउंड से बाहर हो गई थी. जबकि बांग्लादेश को अपनी जिद पर अड़े रहने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था. ये टूर्नामेंट भारत ने जीतकर इतिहास रचा था. भारत पहला देश बना, जिसने अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप जीता और लगातार 2 बार चैंपियन बनी.

 

Published at : 18 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Kamran Akmal PCB Pakistan Mohsin Naqvi PAKISTAN CRICKET TEAM
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