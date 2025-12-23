एक्सप्लोरर
Creta ने फिर मारी बाजी, Nexon को पछाड़कर बनी नंबर-1 SUV, देखें सेल्स रिपोर्ट
हुंडई क्रेटा एक बार फिर भारत की नंबर वन SUV बन गई है, जिसने बिक्री में टाटा नेक्सन को पीछे छोड़ दिया है. आइए ताजा सेल्स रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं.
भारत की SUV मार्केट में हुंडई क्रेटा ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है. इस वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से नवंबर तक के आंकड़ों में क्रेटा ने टाटा नेक्सॉन को पीछे छोड़ते हुए बिक्री में पहला स्थान हासिल किया है. भले ही अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रेटा की यह बढ़त दिखाती है कि लोगों का भरोसा अभी भी इस SUV पर कायम है. GST 2.0 के बाद नेक्सॉन लगातार तीन महीने तक सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, फिर भी कुल आंकड़ों में क्रेटा आगे निकल गई.
Sales के आंकड़ों में क्रेटा का दबदबा
- अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच हुंडई क्रेटा की कुल 1,35,070 यूनिट बिकी हैं. इसी के साथ यह इस साल हुंडई मोटर इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. पेट्रोल और डीजल इंजन में पहले से ही पसंद की जाने वाली क्रेटा अब इलेक्ट्रिक अवतार में भी आ चुकी है. जहां कई कंपनियां डीजल से दूरी बना रही हैं, वहीं हुंडई का डीजल पर भरोसा क्रेटा के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है.
हुंडई की बिक्री में क्रेटा की बड़ी हिस्सेदारी
- क्रेटा ने हुंडई की कुल पैसेंजर कार बिक्री में 36 प्रतिशत का योगदान दिया है. SUV सेगमेंट में यह हिस्सेदारी और भी ज्यादा है, जहां 51 प्रतिशत बिक्री अकेले क्रेटा से आई है. सितंबर महीने में क्रेटा की सबसे ज्यादा 18,861 यूनिट बिकी थीं. हालांकि आठ महीनों में यह टाटा नेक्सॉन से सिर्फ 996 यूनिट आगे है, जिससे मुकाबला काफी करीबी नजर आता है.
Nexon की मजबूत वापसी ने बढ़ाया मुकाबला
- टाटा नेक्सॉन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. इस अवधि में इसकी 1,34,074 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 31 प्रतिशत ज्यादा है. हैरानी की बात यह है कि नेक्सॉन की आधी बिक्री सिर्फ पिछले तीन महीनों में हुई. सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 में यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही.
कीमत में कटौती बनी Nexon की ताकत
- नेक्सॉन की बढ़ती मांग का सबसे बड़ा कारण इसकी कीमत में भारी कटौती है. GST 2.0 के तहत टाटा ने नेक्सॉन की कीमत में 1.55 लाख तक की कमी की है. पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और CNG विकल्पों के साथ यह SUV हर तरह के ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. यही वजह है कि आने वाले महीनों में यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है.
