6 एयरबैग और सनरूफ के साथ नए अवतार में आ रही Tata की ये SUV, जानें कितनी होगी कीमत

Tata Motors अपनी सबसे पॉपुलर माइक्रो SUV Tata Punch को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. Tata Punch Facelift को जनवरी 2026 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. यह कार कई बार टेस्टिंग के दौरान देखी जा चुकी है, जिससे साफ है कि कंपनी इस पर तेजी से काम कर रही है. नए मॉडल में लुक, फीचर्स और सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे यह पहले से ज्यादा बेहतर और काम की SUV बन सकती है.

नया और ज्यादा स्टाइलिश एक्सटीरियर

नई Tata Punch Facelift का बाहरी डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न होगा. इसका लुक काफी हद तक Punch EV से इंस्पायर्ड हो सकता है. सामने की तरफ नई ग्रिल, बदला हुआ बंपर और शार्प LED DRL देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा नए अलॉय व्हील और पीछे की तरफ अपडेटेड टेललैंप भी दिए जा सकते हैं. कुल मिलाकर, नई पंच सड़कों पर ज्यादा प्रीमियम और फ्रेश नजर आएगी.

केबिन में मिलेंगे नए फीचर्स

नई Tata Punch Facelift का इंटीरियर भी पहले से ज्यादा अच्छा होगा. इसमें नया स्टीयरिंग व्हील, बदला हुआ डैशबोर्ड और बड़ा 10.25 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिल सकता है. कार में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल मीटर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. इससे ड्राइविंग और भी आसान और मजेदार हो जाएगी.

सेफ्टी, इंजन, माइलेज और कीमत

सेफ्टी के मामले में Tata Punch Facelift काफी मजबूत होगी. इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल सकते हैं. साथ ही ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और ISOFIX जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इंजन में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो अच्छा पावर देगा. CNG विकल्प भी रहेगा. माइलेज पेट्रोल में करीब 20 kmpl और CNG में लगभग 27 km/kg हो सकता है. कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआत करीब 6.25 लाख से हो सकती है.