कमरे में बाइक ऑन रहने से चली गई 4 लोगों की जान, आप भूलकर भी न करें ये काम

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आंध्र प्रदेश में उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ,जब बाइक की एक छोटी लापरवाही के चलते 4 लोगों की जान चली गई.घर के अंदर पूरी रात बाइक का इंजन ऑन रहा और जहरीले धुआं कमरे में फैल गया. ऐसे में सामने आ गया है कि वाहन को चालू छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है. दरअसल, इस पूरी घटना में मैकेनिक ने सलाह दी थी कि पिस्टन को सेट करने के लिए बाइक को पूरी रात चालू रखें, जिसके बाद ही यह हादसा हुआ.

आपके लिए ये जरूरी बातें जानना जरूरी

सबसे पहली और जरूरी चीज यही है कि किसी भी गाड़ी को बंद जगह, जैसे घर के अंदर, कमरे, गैराज या पार्किंग में लंबे समय तक ऑन नहीं छोड़ना चाहिए. दरअसल, गाड़ी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, इसलिए कई बार लोगों को इसका पता भी नहीं चलता. अगर यह गैस कमरे में भर जाए तो धीरे-धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और गंभीर हालत में यह जानलेवा भी साबित हो सकती है, जैसा इस केस में हुआ है.

दूसरी चीज यही कि अगर किसी वजह से गाड़ी को को कुछ समय तक स्टार्ट करके रखना जरूरी है, तो उसे हमेशा खुली जगह पर ही रखें. ऐसी जगह जहां हवा का अच्छा प्रवाह हो, ताकि धुआं और गैसें जल्दी फैलकर खत्म हो जाएं.

गाड़ी की सर्विस या मरम्मत के बाद भी ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है. कई बार मैकेनिक इंजन चेक करने के लिए कुछ देर तक गाड़ी ऑन रखने की सलाह देते हैं. ऐसे में गाड़ी को घर के अंदर या बंद जगह पर रखने की बजाय खुले मैदान, सड़क पर रखना सही होता है ताकि वेंटिलेशन बना रहे,

इसके साथ ही गाड़ी की नियमित सर्विसिंग कराना भी बहुत जरूरी है. अगर इंजन सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो या साइलेंसर से ज्यादा धुआं निकल रहा हो, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. समय-समय पर गाड़ी की जांच कराने से न केवल दुर्घटना से नहीं बचते हैं बल्कि गाड़ी की लाइफ भी बढ़ती है.

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