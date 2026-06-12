हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोहाइब्रिड अवतार में कितनी खास होगी Creta? सिंगल चार्ज में 400 KM सफर तय करेगी EV

हाइब्रिड अवतार में कितनी खास होगी Creta? सिंगल चार्ज में 400 KM सफर तय करेगी EV

Hyundai Creta Hybrid: हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं. इससे कार कम पेट्रोल खर्च करती है और माइलेज बेहतर मिलता है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : क़मरजहां | Updated at : 12 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक और कम फ्यूल खर्च करने वाली गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. लोग अब ऐसी कारें खरीदना चाहते हैं जो चलाने में सस्ती हों और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाएं. इसी को देखते हुए Hyundai आने वाले समय में भारतीय बाजार में कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी का फोकस अब सिर्फ पेट्रोल कारों पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीक पर भी है.

Hyundai अपनी सबसे पॉपुलर SUV Creta का हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं. इससे कार कम पेट्रोल खर्च करती है और माइलेज बेहतर मिलता है.खासकर शहर के ट्रैफिक में ऐसी गाड़ियां काफी फायदेमंद होती हैं क्योंकि फ्यूल की बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है.

जो लोग पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए हाइब्रिड Creta एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इसमें पेट्रोल भरवाने की सुविधा भी रहेगी और इलेक्ट्रिक तकनीक का फायदा भी मिलेगा. यानी लंबे सफर के दौरान चार्जिंग की चिंता नहीं होगी और माइलेज भी बेहतर मिलेगा.

Tata Punch EV को टक्कर देगी नई गाड़ी

इसके अलावा Hyundai अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV को लेकर भी चर्चा में है. यह कार टाटा पंच EV को टक्कर देने के लिए लाई जाएगी. बताया जा रहा है कि यह Hyundai की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है. कंपनी इसे खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार लगभग 400 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका मतलब है कि रोजाना शहर में आने-जाने वाले लोगों को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

आज भी बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा होने के कारण पीछे हट जाते हैं.Hyundai की कोशिश है कि वह कम कीमत में ऐसी इलेक्ट्रिक SUV पेश करे जिसे ज्यादा लोग खरीद सकें.अगर कंपनी इस कार को सही कीमत पर लॉन्च करती है तो यह बाजार में काफी लोकप्रिय हो सकती है.

ये कार भी की जा सकती है लॉन्च

Hyundai एक नई SUV Bayon को भी भारत में ला सकती है. यह कार अपने आकर्षक डिजाइन और स्पोर्टी लुक के लिए जानी जाती है. कंपनी इसे उन ग्राहकों के लिए पेश करेगी जो अलग दिखने वाली और स्टाइलिश SUV खरीदना चाहते हैं.इसमें दमदार इंजन और आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:-

फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 12 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Hyundai India Hyundai Bayon Hyundai Ev
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
हाइब्रिड अवतार में कितनी खास होगी Creta? सिंगल चार्ज में 400 KM सफर तय करेगी EV
हाइब्रिड अवतार में कितनी खास होगी Creta? सिंगल चार्ज में 400 KM सफर तय करेगी EV
ऑटो
FASTag यूज करते हैं? ये 5 बातें नहीं जानते तो बेवजह कट सकते हैं पैसे
FASTag यूज करते हैं? ये 5 बातें नहीं जानते तो बेवजह कट सकते हैं पैसे
ऑटो
नए डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ Hyundai पेश करने जा रही नई i20, लीक हुई फोटो
नए डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ Hyundai पेश करने जा रही नई i20, लीक हुई फोटो
ऑटो
इस इलेक्ट्रिक कार ने सिंगल चार्ज में 800 KM से ज्यादा का सफर किया तय, अब खूब हो रही चर्चा
इस इलेक्ट्रिक कार ने सिंगल चार्ज में 800 KM से ज्यादा का सफर किया तय, अब खूब हो रही चर्चा
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
बिहार
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
स्पोर्ट्स
ICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
बॉलीवुड
Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
Home Tips
Fridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget