हाइब्रिड अवतार में कितनी खास होगी Creta? सिंगल चार्ज में 400 KM सफर तय करेगी EV

भारत में इलेक्ट्रिक और कम फ्यूल खर्च करने वाली गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. लोग अब ऐसी कारें खरीदना चाहते हैं जो चलाने में सस्ती हों और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाएं. इसी को देखते हुए Hyundai आने वाले समय में भारतीय बाजार में कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी का फोकस अब सिर्फ पेट्रोल कारों पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीक पर भी है.

Hyundai अपनी सबसे पॉपुलर SUV Creta का हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं. इससे कार कम पेट्रोल खर्च करती है और माइलेज बेहतर मिलता है.खासकर शहर के ट्रैफिक में ऐसी गाड़ियां काफी फायदेमंद होती हैं क्योंकि फ्यूल की बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है.

जो लोग पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए हाइब्रिड Creta एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इसमें पेट्रोल भरवाने की सुविधा भी रहेगी और इलेक्ट्रिक तकनीक का फायदा भी मिलेगा. यानी लंबे सफर के दौरान चार्जिंग की चिंता नहीं होगी और माइलेज भी बेहतर मिलेगा.

Tata Punch EV को टक्कर देगी नई गाड़ी

इसके अलावा Hyundai अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV को लेकर भी चर्चा में है. यह कार टाटा पंच EV को टक्कर देने के लिए लाई जाएगी. बताया जा रहा है कि यह Hyundai की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है. कंपनी इसे खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार लगभग 400 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका मतलब है कि रोजाना शहर में आने-जाने वाले लोगों को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

आज भी बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा होने के कारण पीछे हट जाते हैं.Hyundai की कोशिश है कि वह कम कीमत में ऐसी इलेक्ट्रिक SUV पेश करे जिसे ज्यादा लोग खरीद सकें.अगर कंपनी इस कार को सही कीमत पर लॉन्च करती है तो यह बाजार में काफी लोकप्रिय हो सकती है.

ये कार भी की जा सकती है लॉन्च

Hyundai एक नई SUV Bayon को भी भारत में ला सकती है. यह कार अपने आकर्षक डिजाइन और स्पोर्टी लुक के लिए जानी जाती है. कंपनी इसे उन ग्राहकों के लिए पेश करेगी जो अलग दिखने वाली और स्टाइलिश SUV खरीदना चाहते हैं.इसमें दमदार इंजन और आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:-

फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! ADAS और 6 एयरबैग के साथ आने वाली ये है देश की सबसे सस्ती कार