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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग

श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग

Suryansh Shedge 22 Runs Off One Over: सूर्यांश शेडगे ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में एक ही ओवर में 22 रन लुटा दिए. कप्तान श्रेयस अय्यर को उनका बड़ा सपोर्टर माना जाता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 07:54 PM (IST)
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सूर्यांश शेडगे के साथ इंटरनेशनल डेब्यू मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसे वो जिंदगी पर भूल नहीं पाएंगे. आयरलैंड के बल्लेबाजों ने उनकी जमकर कुटाई की और एक ही ओवर में 22 रन कूट डाले. सूर्यांश पेशे से बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं और दायें हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं. यह भी बताते चलें कि शेडगे को भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर से काफी सपोर्ट मिलता है.

आयरलैंड के खिलाफ मैच में सूर्यांश शेडगे ने अपने पहले ओवर में केवल 3 रन दिए थे. वो जब अपना दूसरा ओवर करने आए तो बेंजामिन कैलिट्ज और हैरी टेक्टर ने उनके ओवर में मिलकर 22 रन बटोरे. इस ओवर में 2 छक्के और एक चौका भी आया. ऐसी मार पड़ने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने सूर्यांश को गेंद दोबारा नहीं दी. अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 2 ओवरों में 25 रन लुटाए.

दरअसल आयरलैंड की टीम का जोश वहीं से बढ़ा जब पारी के 11वें ओवर में सूर्यांश शेडगे ने 22 रन लुटाए. पहले 10 ओवरों में आयरलैंड ने केवल 58 रन बनाए थे, लेकिन अगली 25 गेंदों पर आयरलैंड के बल्लेबाजों ने 53 रन जड़ दिए थे.

यह भी पढ़ें: टी20 में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का डेब्यू कराने वाला दूसरा देश बना भारत, जानें कौन है नंबर-1

श्रेयस अय्यर 23 वर्षीय शेडगे के मेंटॉर की भूमिका निभाते आए हैं. दोनों घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं और IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेले थे. आईपीएल 2026 में पंजाब के लिए खेलते हुए सूर्यांश शेडगे ने 7 मैचों में 158 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया था.

सूर्यांश शेडगे ने अब तक अपने टी20 करियर में 30 मैच खेलकर 356 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 178.89 का है. वहीं गेंदबाजी में अब तक उन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Jun 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
IND Vs IRE 2nd T20 India Vs Ireland Suryansh Shedge IND Vs IRE
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