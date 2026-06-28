सूर्यांश शेडगे के साथ इंटरनेशनल डेब्यू मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसे वो जिंदगी पर भूल नहीं पाएंगे. आयरलैंड के बल्लेबाजों ने उनकी जमकर कुटाई की और एक ही ओवर में 22 रन कूट डाले. सूर्यांश पेशे से बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं और दायें हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं. यह भी बताते चलें कि शेडगे को भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर से काफी सपोर्ट मिलता है.

आयरलैंड के खिलाफ मैच में सूर्यांश शेडगे ने अपने पहले ओवर में केवल 3 रन दिए थे. वो जब अपना दूसरा ओवर करने आए तो बेंजामिन कैलिट्ज और हैरी टेक्टर ने उनके ओवर में मिलकर 22 रन बटोरे. इस ओवर में 2 छक्के और एक चौका भी आया. ऐसी मार पड़ने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने सूर्यांश को गेंद दोबारा नहीं दी. अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 2 ओवरों में 25 रन लुटाए.

दरअसल आयरलैंड की टीम का जोश वहीं से बढ़ा जब पारी के 11वें ओवर में सूर्यांश शेडगे ने 22 रन लुटाए. पहले 10 ओवरों में आयरलैंड ने केवल 58 रन बनाए थे, लेकिन अगली 25 गेंदों पर आयरलैंड के बल्लेबाजों ने 53 रन जड़ दिए थे.

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श्रेयस अय्यर 23 वर्षीय शेडगे के मेंटॉर की भूमिका निभाते आए हैं. दोनों घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं और IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेले थे. आईपीएल 2026 में पंजाब के लिए खेलते हुए सूर्यांश शेडगे ने 7 मैचों में 158 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया था.

सूर्यांश शेडगे ने अब तक अपने टी20 करियर में 30 मैच खेलकर 356 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 178.89 का है. वहीं गेंदबाजी में अब तक उन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं.

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