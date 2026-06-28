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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'3 करोड़ बेघर लोगों को घर, मोदी सरकार ने पूरा किया हर वादा', गांधीनगर में बोले अमित शाह

'3 करोड़ बेघर लोगों को घर, मोदी सरकार ने पूरा किया हर वादा', गांधीनगर में बोले अमित शाह

शाह ने कहा कि हर घर में शौचालय है. घरों तक पीने का पानी पहुंचा है. LPG सिलेंडर दिए गए हैं. हर गरीब व्यक्ति को पांच KG अनाज देने के लिए एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Jun 2026 09:14 PM (IST)
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गांधीनगर में रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया. गुजरात में भाषण देते हुए शाह ने बीजेपी का पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद 70 सालों तक, ये 70 करोड़ लोग यह समझने की कोशिश करते रहे कि आजादी में उनका क्या हिस्सा था. नरेंद्र मोदी सरकार ने यह पक्का किया है कि उन्हें उनका हक का हिस्सा मिले. आज तीन करोड़ लोगों को घर मिले हैं. बेघर लोगों के लिए एक करोड़ घर बनाए गए हैं.
 
इसके अलावा शाह ने कहा कि हर घर में शौचालय है. घरों तक पीने का पानी पहुंचा है. LPG सिलेंडर दिए गए हैं. हर गरीब व्यक्ति को पांच KG अनाज देने के लिए एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया गया है. सभी के लिए ₹5 लाख तक का इलाज कवर पक्का किया गया है. सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं.

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गांधीनगर में दिशा बैठक की अध्यक्षता की
इससे पहले शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की. शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की. साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सर्वे का सुझाव भी दिया. इससे यह तय किया जा सके कि प्रत्येक मालिक को कम से कम दो पशु मिलें. इसके अलावा उन्होंने मॉनसून में देरी से निपटने के लिए आकस्मिक योजना बनाने का आदेश दिया. 

शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर तीन से चार गांवों के लिए नए क्लस्टर स्कूल बनाएं. ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके. गृह मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी बुज़ुर्गों को आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई कार्ड बांटे जाएं. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Jun 2026 09:14 PM (IST)
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