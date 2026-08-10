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हिंदी न्यूज़ऑटोचार्जिंग की झंझट से पाना चाहते हैं छुटकारा? ऐसे बढ़ा सकते हैं EV की रेंज

चार्जिंग की झंझट से पाना चाहते हैं छुटकारा? ऐसे बढ़ा सकते हैं EV की रेंज

EV Range: इलेक्ट्रिक कार चलाते समय यह डर रहता कि बैटरी रास्ते में खत्म हो जाएगी तो आसपास चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं? यह चिंता खासकर लंबी यात्रा करने वाले EV यूजर्स में देखने को मिलती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 10 Aug 2026 07:14 AM (IST)
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अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन कम ड्राइविंग रेंज और रास्ते में बैटरी खत्म होने के डर से परेशान हैं तो इसे आमतौर पर रेंज एंग्जायटी कहा जाता है. हालांकि, सही ड्राइविंग तरीके और कुछ आसान सावधानियों को अपनाकर EV की रेंज को बेहतर किया जा सकता है.

इलेक्ट्रिक कार की रेंज केवल बैटरी की कैपेसिटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल, स्पीड, मौसम, सड़क की स्थिति, टायर प्रेशर और AC जैसे कई दूसरे कार कों का भी असर पड़ता है. 

तेज रफ्तार से बचें

इलेक्ट्रिक कार को बहुत तेज चलाने पर बैटरी ज्यादा तेजी से खर्च होती है. खासकर हाईवे पर लगातार तेज स्पीड रखने से रेंज कम हो सकती है. इसलिए बेहतर रेंज के लिए कोशिश करें कि कार को एक बैलेैंस स्पीड पर चलाएं. अचानक बहुत तेज एक्सीलरेशन करने से भी बैटरी की खपत बढ़ती है.

गाड़ी को आराम से चलाएं

बार-बार तेज एक्सीलरेशन और अचानक ब्रेक लगाने की आदत EV की ऊर्जा खपत बढ़ा सकती है. इसके बजाय धीरे-धीरे एक्सीलरेट करें और ट्रैफिक को पहले से देखकर स्पीड कम करें. इससे कार ज्यादा स्मूद तरीके से चलेगी और बैटरी की बचत हो सकती है.

चार्जिंग की झंझट से पाना चाहते हैं छुटकारा? ऐसे बढ़ा सकते हैं EV की रेंज

Eco मोड का इस्तेमाल करें

अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार में Eco या Efficiency मोड दिया गया है, तो रोजाना की ड्राइविंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. यह कार की पावर डिलीवरी को ज्यादा एफिशिएंट रखने में मदद करता है.

Regenerative Braking का फायदा उठाएं

EV में रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक लगाने के दौरान पैदा होने वाली कुछ एनर्जी को वापस बैटरी में भेजता है. खासकर शहर में जहां बार-बार स्पीड कम करनी पड़ती है, वहां इसका सही इस्तेमाल रेंज बढ़ाने में मदद कर सकता है.

टायरों में सही हवा रखें

टायर में कम हवा होने पर सड़क के साथ रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. इससे कार को चलने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है और बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है. इसलिए कंपनी द्वारा बताए गए सही टायर प्रेशर को बनाए रखना जरूरी है.

बेवजह का वजन कार में न रखें

कार में जितना ज्यादा वजन होगा, उसे चलाने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च हो सकती है. इसलिए डिक्की या केबिन में रखे ऐसे सामान को हटा दें जिसकी जरूरत नहीं है. इससे कार की एफिशिएंसी बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

AC और हीटर का समझदारी से इस्तेमाल करें

बहुत ज्यादा AC या हीटर चलाने पर बैटरी की अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है. खासकर बहुत गर्म या ठंडे मौसम में इसका असर रेंज पर ज्यादा दिखाई दे सकता है. अगर आपकी कार में प्री-कंडीशनिंग सुविधा है, तो चार्जिंग के दौरान केबिन को पहले से ठंडा या गर्म करना फायदेमंद हो सकता है.

लंबी यात्रा से पहले रूट प्लान करें

EV से लंबी दूरी की यात्रा करने से पहले रास्ते में आने वाले चार्जिंग स्टेशन की जानकारी जरूर देख लें. पहले से यह पता होने पर कि कहां चार्ज करना है, रास्ते में बैटरी कम होने की चिंता काफी कम हो जाती है. पहाड़ी रास्तों और ज्यादा ट्रैफिक वाले रूट की तुलना में जरूरत के हिसाब से बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट रास्ता चुनना भी मदद कर सकता है.

चार्जिंग की झंझट से पाना चाहते हैं छुटकारा? ऐसे बढ़ा सकते हैं EV की रेंज

मौसम का भी रखें ध्यान

बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में EV की बैटरी की एफिशिएंसी प्रभावित हो सकती है. गर्म मौसम में कूलिंग सिस्टम और ठंड में बैटरी तथा केबिन को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च हो सकती है. इसलिए मौसम के हिसाब से अपनी यात्रा और चार्जिंग की योजना बनाना बेहतर रहता है.

बैटरी को सही तरीके से चार्ज करें

EV की बैटरी को हमेशा जरूरत से ज्यादा चार्ज करने की बजाय कार निर्माता की चार्जिंग गाइडलाइन का पालन करना बेहतर है. रोजाना इस्तेमाल के लिए कितनी चार्जिंग जरूरी है, यह आपकी कार और सफर की जरूरत पर निर्भर करता है. लंबी यात्रा से पहले ज्यादा चार्ज रखना जरूरी हो सकता है, जबकि रोजाना की ड्राइविंग के लिए जरूरत के हिसाब से चार्जिंग की जा सकती है.

Range Anxiety का मतलब है इलेक्ट्रिक कार चलाते समय यह डर कि बैटरी रास्ते में खत्म हो जाएगी और आसपास चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा. यह चिंता खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले नए EV यूजर्स में ज्यादा देखने को मिल सकती है. लेकिन रूट प्लानिंग, चार्जिंग स्टेशन की जानकारी और अपनी कार की रेंज को समझने से इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 10 Aug 2026 07:14 AM (IST)
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Auto News Car Tips EV Range EV Driving Range
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