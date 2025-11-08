अब Hybrid अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai Creta, जानिए कितनी होगी कीमत?

हुंडई क्रेटा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक है. खास बात यह है कि ये SUV अब Hybrid अवतार में आने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेटा हाइब्रिड को साल 2027 में लॉन्च किया जाएगा. Hyundai Creta पहले से ही भारत की सबसे पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी है. इससे हाइब्रिड वर्जन को लेकर भी एक्साइटमेंट बढ़ गया है. इस गाड़ी का सीधा मुकाबला Toyota Urban Cruiser Hyryder और Maruti Grand Vitara जैसी हाइब्रिड SUVs से होगा.

Hyundai की नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन शामिल होगा. कंपनी ने हाल के इनवेस्टर मीट में कंफर्म किया है कि 2030 तक 8 नई हाइब्रिड कारें लॉन्च की जाएगी और Creta Hybrid इनमें पहली होगी.

कितनी होगी Hyundai Creta Hybrid की कीमत?

Hyundai Creta Hybrid की संभावित कीमत 20 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. यह गाड़ी वर्तमान क्रेटा के टॉप वेरिएंट के करीब होगी. यह कीमत सेगमेंट में इसे प्रतिस्पर्धी बनाएगी. खासकर, उन ग्राहकों के लिए जो बेहतर माइलेज और नए टेक्नोलॉजी के साथ कोई SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं.

कैसा है Hyundai Creta Hybrid का डिजाइन ?

Hyundai Creta Hybrid का डिजाइन ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम होगा. इसमें बड़ा पैरामेट्रिक पैटर्न ग्रिल कनेक्टेड LED DRLs के साथ, स्लिम LED हेडलैंप्स और वर्टिकल फॉग लैंप्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और स्लोपिंग रूफलाइन, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे.

कैसे होंगे Hyundai Creta Hybrid के फीचर्स ?

Hyundai Creta Hybrid में प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, जिनमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, Apple CarPlay/Android Auto, Bose साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर सनशेड्स शामिल हैं. सेफ्टी के लिए इस SUV में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड के साथ लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, TPMS और ESC जैसे फीचर्स होंगे.

