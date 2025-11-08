30 किमी माइलेज और शानदार फीचर्स के साथ आ रही Hyundai की नई Hybrid SUV, जानें राइवल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो30 किमी माइलेज और शानदार फीचर्स के साथ आ रही Hyundai की नई Hybrid SUV, जानें राइवल

Hyundai Creta Hybrid 2027 में लॉन्च होने वाली है. ये SUV 30 kmpl तक माइलेज, 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS और प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगी. आइए इसकी कीमत, इंजन और लॉन्च डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 01:58 PM (IST)
भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Hyundai Creta अब जल्द ही हाइब्रिड अवतार में आने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे साल 2027 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Hyundai Creta Hybrid को लेकर ऑटो लवर्स के बीच काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये कार पहले से ही अपने डिजाइन, फीचर्स और कम्फर्ट के लिए जानी जाती है. अब इसमें हाइब्रिड इंजन जोड़ने से इसका माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों ही और बेहतर हो जाएंगे.

इस नई क्रेटा का सीधा मुकाबला Toyota Urban Cruiser Hyryder और Maruti Grand Vitara जैसी हाइब्रिड SUVs से होगा. आइए आने वाली Creta Hybrid की संभावित लॉन्च डेट, फीचर्स, डिजाइन, इंजन और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

2027 में लॉन्च होगी Hyundai Creta Hybrid

  • Hyundai ने हाल ही में अपने इन्वेस्टर मीट में घोषणा की कि वह 2030 तक 8 नई हाइब्रिड कारें लॉन्च करेगी. इनमें सबसे पहले आने वाली कार Creta Hybrid होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प शामिल होगा. इससे Creta न केवल पेट्रोल और डीजल सेगमेंट में बल्कि हाइब्रिड बाजार में भी अपनी जगह मजबूत करेगी.

Hyundai Creta Hybrid का डिजाइन

  • नेक्स्ट-जेनरेशन Hyundai Creta Hybrid का डिजाइन पहले से काफी मॉडर्न और स्टाइलिश होगा. इसमें Hyundai की नई पैरामेट्रिक डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी. SUV में कनेक्टेड LED DRLs, बड़ा पैरामेट्रिक पैटर्न ग्रिल, स्लिम LED हेडलैंप्स और वर्टिकल फॉग लैंप्स दिए जाएंगे. साइड प्रोफाइल में 18-इंच अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और स्लोपिंग रूफलाइन देखने को मिल सकती है. रियर में कनेक्टेड LED टेललाइट्स और स्पोर्टी बंपर इसे एक दमदार प्रीमियम SUV का लुक देंगे. नई डिजाइन लैंग्वेज Creta को अपने सेगमेंट में और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी.

Creta Hybrid के फीचर्स और सेफ्टी

  • Hyundai Creta Hybrid में कंपनी कई प्रीमियम और एडवांस फीचर्स देने जा रही है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, Bose साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. सुविधा बढ़ाने के लिए 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर सनशेड्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए जाएंगे. सेफ्टी के लिए Creta Hybrid में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल सकते हैं.

Hyundai Creta Hybrid का इंजन और परफॉर्मेंस

  • Creta Hybrid में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करेगा. दोनों के कंबाइंड पावर आउटपुट की बात करें तो यह लगभग 140 से 150 हॉर्सपावर और 250 Nm से ज्यादा टॉर्क जनरेट कर सकता है. 

Hyundai Creta Hybrid का माइलेज 

  • Hyundai Creta Hybrid का सबसे बड़ा आकर्षण इसका माइलेज होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका माइलेज पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन में 25 से 30 kmpl तक हो सकता है. ये माइलेज मौजूदा Creta के मुकाबले करीब 30% ज्यादा है, जो 17 से 21 kmpl तक है. ऐसे में Creta Hybrid न केवल पर्यावरण के अनुकूल होगी, बल्कि मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बजट-फ्रेंडली ऑप्शन साबित होगी.

Hyundai Creta Hybrid की कीमत

  • Creta Hybrid की कीमत लगभग 20 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है. यह कीमत मौजूदा टॉप-एंड Creta वेरिएंट के आसपास होगी. कीमत को देखते हुए Hyundai इसे Toyota Urban Cruiser Hyryder और Maruti Grand Vitara Hybrid जैसी कारों से सीधे मुकाबले में उतारेगी.

Published at : 08 Nov 2025 01:58 PM (IST)
