हिंदी न्यूज़ऑटोHero HF Deluxe या TVS Sport, 60 हजार रुपये के बजट में कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर?

Hero HF Deluxe या TVS Sport, 60 हजार रुपये के बजट में कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर?

Hero HF Deluxe vs TVS Sport: अगर आप जीएसटी कटौती के बाद हीरो एचएफ डीलक्स और टीवीएस स्पोर्ट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि इन दोनों बाइक्स में से कौन-सी बेस्ट है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 10:17 AM (IST)
अगर आप 60 हजार रुपये के बजट में एक किफायती और फ्यूल एफिशिएंट कम्यूटर बाइक की तलाश में हैं आपके लिए Hero HF Deluxe और TVS Sport शानदार ऑप्शन हो सकते हैं. अगर आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको दोनों बाइक्स की नई कीमत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि जीएसटी कटौती के बाद सस्ती हो गई हैं.आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Hero HF Deluxe vs TVS Sport 

हीरो एचएफ डीलक्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किफायती बाइक्स में से एक है. जीएसटी कटौती के बाद अब Hero HF Deluxe की कीमत में करीब 5 हजार 800 रुपये की कमी आई देखने को मिली है. ऐसे में अब यह बाइक पहले से और ज्यादा बजट फ्रेंडली हो गई है. जीएसटी कटौती के बाद अब बाइक की कीमत 55 हजार 992 रुपये एक्स-शोरूम है.

वहीं दूसरी ओर टीवीएस स्पोर्ट भी अपने बेहतरीन माइलेज और कम कीमत के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती का फायदा इस बाइक पर भी मिल रहा है. इस तरह इस बाइक की शुरुआती कीमत अब 55 हजार 100 रुपये एक्स-शोरूम रह गई है. 

Hero HF Deluxe का पावरट्रेन

Hero HF Deluxe में 97.2cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक सिंगल-सिलेंडर, OHC तकनीक वाला इंजन मिलता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. जोकि काफी शानदार शिफ्टिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है. हीरो की इस डेली कम्यूटर बाइक को 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ पेश किया गया है.

एचएफ डीलक्स में एनालॉग स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और ट्रिपमीटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही कंपनी इसे 5 साल की वारंटी के साथ बेचती है. बाइक का क्लेम्ड माइलेज 65-70 किलोमीटर प्रति लीटर है.

TVS Sport का पावरट्रेन 

टीवीएस स्पोर्ट में 109.7 cc सिंगल-सिलेडर, 4-स्ट्रोक, फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो 8.18 बीएचपी की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ 4-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स की सुविधा मिलती है. बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है.

440 km रेंज के साथ भारत में लॉन्च हुई MINI Countryman SE All4, जानें फीचर्स और कीमत 

 

Published at : 08 Nov 2025 10:17 AM (IST)
TVS Sport Hero HF Deluxe GST Reforms 2025 Affordable Bikes In India
