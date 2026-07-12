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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 सुरक्षित है या नहीं? अब देशभर के शोरूम पर मिलेगा हर सवाल का जवाब

E20 सुरक्षित है या नहीं? अब देशभर के शोरूम पर मिलेगा हर सवाल का जवाब

E20 Fuel Awareness: E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ रहा है कंफ्यूजन? FADA ने शुरू किया 30,000 शोरूम पर देशव्यापी अभियान. जानिए क्यों मारुति और टोयोटा ने इस ईंधन को पूरी तरह सुरक्षित बताया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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E20 Fuel Awareness: भारत में एथेनॉल फ्यूल को लेकर अभी कई प्रकार की बहस चल रही है. सोशल मीडिया से लेकर गली-नुक्कड़ तक अभी सभी के जुबान पर E20 फ्यूल को लेकर चर्चा है. बता दें कि, कई तरह के अफवाहों और भ्रम को दूर करने के लिए देश के ऑटोमोबाइल डीलर्स ने एक बहुत बड़ा और राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर दिया है. 

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में अब देश भर के करीब 30,000 से ज्यादा गाड़ी शोरूम्स पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. तो चलिए जानतें हैं कि, इस मुहीम से क्या फायदा होने वाला है.

अफवाहों पर लगेगी लगाम

बता दें कि, इस अभियान के तहत अब देश के हर कोने में मौजूद छोटे-बड़े ऑटोमोबाइल शोरूम पर E20 ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है के बड़े-बड़े बैनर्स और पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं. फाडा और प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों का मकसद ग्राहकों को यह भरोसा दिलाना है कि सरकार की यह नीति पूरी तरह से सही है. 

जबकि मीडिया की खबरों को तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर जो डर फैलाया जा रहा था उस पर लगाम लगाने के लिए खुद डीलर्स ने अब कमान संभाल ली है ताकि आम जनता बिना किसी हिचकिचाहट के फ्यूल भरवा सके.

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कर्मचारियों को देनी होगी सटीक जानकारी

आपने देखा अक्सर देखा होगा कि शोरूम पर जाने वाले ग्राहकों को वहां के स्टाफ से सटीक तकनीकी जानकारी नहीं मिल पाती थी. जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता था. इसी को देखते हुए इस अभियान से पहले डीलरशिप पर काम करने वाले सभी सेल्स और सर्विस कर्मचारियों को एआरएआई और सियाम के मानकों के आधार पर खास ट्रेनिंग दी गई है. 

अब शोरूम का स्टाफ ग्राहकों को यह आसानी से समझा सकेगा कि E20 पेट्रोल कोई नया या एक्सपेरिमेंटल फ्यूल नहीं है. बल्कि यह पूरी तरह से टेस्टेड और वैज्ञानिक पैमानों पर खरा उतरा हुआ सुरक्षित ईंधन है.

दिग्गज कंपनियों ने भी दी हरी झंडी

बता दें कि, इस अभियान में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियां भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. मारुति सुजुकी, टोयोटा और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने आधिकारिक सर्विस रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए साफ कर दिया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से किसी भी गाड़ी के इंजन खराब होने या इंश्योरेंस क्लेम बढ़ने का कोई अजीब मामला सामने नहीं आया है.

कंपनियों ने यह साफ कर दिया है कि एथेनॉल की डेंसिटी कम होने की वजह से माइलेज में महज 3 से 4% का अंतर आ सकता है लेकिन गाड़ी की लाइफ, इंजन की मजबूती और परफॉर्मेंस पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
E20 Fuel Ada Auto Dealers Awareness Maruti Toyota E20 Safe Ethanol Blend Petrol Myths
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