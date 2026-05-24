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हिंदी न्यूज़ऑटोकैसे गाड़ी में काम करता है हाइड्रोजन फ्यूल? पेट्रोल-डीजल और CNG से कितना सस्ता होगा, यहां जानें

कैसे गाड़ी में काम करता है हाइड्रोजन फ्यूल? पेट्रोल-डीजल और CNG से कितना सस्ता होगा, यहां जानें

Hydrogen Fuel: हाइड्रोजन फ्यूल सामान्य पेट्रोल, डीजल या CNG से काफी अलग तरीके से काम करता है. इसमें हाइड्रोजन गैस को सीधे जलाकर इंजन नहीं चलाया जाता, बल्कि फ्यूल सेल नाम की तकनीक यूज होती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 24 May 2026 10:44 AM (IST)
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आज पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल के ऑप्शन खोजने में लगी हुई है. पहले लोगों ने सस्ती ड्राइविंग के लिए CNG गाड़ियों को अपनाया, लेकिन अब CNG की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में एक नया नाम Hydrogen Fuel  तेजी से चर्चा में आ रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में यही तकनीक कारों की दुनिया बदल सकती है.

कई बड़ी ऑटो कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और भारत सरकार भी इसे भविष्य का फ्यूल मान रही है. अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या हाइड्रोजन फ्यूल सच में दूसरे फ्यूल से बेहतर होगा और क्या भविष्य में हमारी गाड़ियां इसी से चलेंगी?

अलग तरीके से काम करता है ये फ्यूल

हाइड्रोजन फ्यूल सामान्य पेट्रोल, डीजल या CNG से काफी अलग तरीके से काम करता है. इसमें हाइड्रोजन गैस को सीधे जलाकर इंजन नहीं चलाया जाता, बल्कि फ्यूल सेल नाम की तकनीक इस्तेमाल होती है. यह सिस्टम हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाता है. फिर यही बिजली कार की मोटर को चलाती है. इस पूरी प्रक्रिया में धुआं या जहरीली गैस लगभग नहीं निकलती। कार से सिर्फ पानी की भाप निकलती है, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है. यही वजह है कि इसे क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है.

भविष्य में आ सकती है कन्वर्जन टेक्नोलॉजी

कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि क्या मौजूदा CNG या पेट्रोल गाड़ियों में हाइड्रोजन किट लगाई जा सकती है. फिलहाल ऐसा करना आसान नहीं है. हाइड्रोजन फ्यूल के लिए अलग तरह का फ्यूल सेल सिस्टम, हाई-प्रेशर टैंक और खास सुरक्षा तकनीक की जरूरत पड़ती है. यानी जैसे सामान्य CNG किट लगती है, वैसे हाइड्रोजन किट अभी नहीं लगाई जा सकती. इसके लिए खास तरह की गाड़ियां बनानी पड़ेंगी. एक्सपर्ट्स  का कहना है कि भविष्य में कन्वर्जन टेक्नोलॉजी आ सकती है, लेकिन अभी यह तकनीक काफी महंगी और शुरुआती दौर में है. 

क्या दूसरे फ्यूल से सस्ता होगा Hydrogen Fuel?

अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हाइड्रोजन दूसरे फ्यूल से सस्ता होगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है. ऐसा इसलिए कि अभी हाइड्रोजन तैयार करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफी महंगा पड़ता है. इसके लिए बड़े प्लांट, हाई-प्रेशर टैंक और खास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. इसी वजह से आज के समय में हाइड्रोजन फ्यूल CNG से महंगा माना जाता है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे तकनीक बेहतर होगी और बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होगा, इसकी कीमत कम हो सकती है. आने वाले समय में यह सस्ता और आम लोगों के लिए आसान ऑप्शन बन सकता है.

हाइड्रोजन फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है. इसके अलावा हाइड्रोजन कारों में फ्यूल भरने में भी बहुत कम समय लगता है. जहां इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में घंटों लग सकते हैं, वहीं हाइड्रोजन कार कुछ ही मिनटों में फुल हो सकती है. इसके साथ ही इसकी ड्राइविंग रेंज भी ज्यादा हो सकती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में ट्रक, बस और लंबी दूरी वाली गाड़ियों में हाइड्रोजन ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है. 

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Published at : 24 May 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Auto News Petrol-Diesel Hydrogen Fuel Petrol & Diesel Alternative Fuel
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