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हिंदी न्यूज़ऑटोसेल्स में छा गई Tata Punch, नेक्सन को पछाड़ हासिल किया पहला नंबर, Brezza-Seltos का क्या हाल?

सेल्स में छा गई Tata Punch, नेक्सन को पछाड़ हासिल किया पहला नंबर, Brezza-Seltos का क्या हाल?

March 2026 Sales Report: टाटा पंच फेसलिफ्ट में स्टैंडर्ड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. आइए मार्च 2026 की सेल्स रिपोर्ट के बारे में जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 06 Apr 2026 12:46 PM (IST)
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भारतीय बाजार में SUVs की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. आप इस बात का अंदाजा मार्च 2026 की सेल्स रिपोर्ट से लगा सकते हैं. SUV सेगमेंट में लगातार बढ़ती मांग के चलते कई नए और पुराने मॉडल्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि नई Tata Punch Facelift ने बिक्री के मामले में Tata Nexon को भी पीछे छोड़ दिया है.

मार्च 2026 की सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक, नई Tata Punch ने 20,977 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो Tata Nexon की 19,810 यूनिट्स से ज्यादा है. हालांकि Nexon अभी भी भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है, लेकिन Punch इस समय देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन चुकी है. Tata Punch और Tata Nexon  के बाद Hyundai Creta का नंबर आता है, जिसकी सेल में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यह अब भी 4 मीटर से बड़ी SUVs में नंबर-1 बनी हुई है. 

Maruti Suzuki की गाड़ियों की सेल्स रिपोर्ट

इसके अलावा Maruti Suzuki की Brezza और Fronx भी पीछे नहीं हैं. Brezza की सेल्स 16,000 और Fronx की 15,000 यूनिट्स से ज्यादा रही. Mahindra Scorpio N भी लगभग 14,500 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपना स्थान बनाए हुए है. इसके अलावा Kia Sonet ने भी 12,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. 

नए मॉडल्स का नाम भी शामिल

अब SUV बाजार में मुकाबला और भी तेज हो गया है, क्योंकि 11,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री वाले क्लब में Hyundai Venue, Victoris और Kia Seltos जैसे नए मॉडल्स भी शामिल हो गए हैं. खासकर Seltos की सेल हर महीने बढ़ती नजर आ रही है, जो इसकी बढ़ती पॉपुलेरिटी को दिखाता है. 

Tata Punch Facelift की पावर और फीचर्स

नई Tata Punch Facelift में स्टैंडर्ड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. इस गाड़ी का सबसे बड़ा अपडेट इसका नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है. ये इंजन 120 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है, जो कि 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मौजूद है. इसके अलावा CNG वेरिएंट में अब AMT ऑप्शन और पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं. इसके चलते यह सेगमेंट में खास बन गई है. 

टाटा पंच फेसलिफ्ट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया डैशबोर्ड लेआउट और टच-बेस्ड HVAC पैनल मिलता है. इसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इल्यूमिनेटेड Tata लोगो के साथ आता है. हालांकि टच पैनल पर उंगलियों के निशान जल्दी पड़ जाते हैं. फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो हेडलाइट्स और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. 

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Published at : 06 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Maruti Fronx Tata Punch Facelift March 2026 Sales Report
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