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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देख बदला कियारा आडवाणी का मन? मेकर्स से की कम करने की मांग

'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देख बदला कियारा आडवाणी का मन? मेकर्स से की कम करने की मांग

Kiara Advani on Toxic: कियारा आडवाणी की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर एक नई खबर सामने आई है. स्क्रीन पर फिल्म देखने के बाद कियारा ने मेकर्स से कुछ इंटीमेट सीन कम करने या काट देने की मांग की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 May 2026 02:48 PM (IST)
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यश और कियारा आडवाणी स्टारर 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' इन दिनों फिर चर्चा में आ गई है. हाल ही में फिल्म से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. बताया जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर और बोल्ड सीन्स को देखने के बाद कियारा आडवाणी ने इंटीमेट सीन को कम करने की मांग की है. 

कियारा आडवाणी ने की मांग 

Gulte की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब फिल्म में बोल्ड सीन्स शूट किए गए थे, तब कियारा को भरोसे के साथ कहा गया था कि इसकी शूटिंग उनके कंफर्ट के हिसाब से ही होगी. हालांकि जब उन्होंने सीन देखे, तो उनका माइंड चेंज हो गया और उन्हें लगा कि इन सीन्स को दूसरे तरीके से दिखाना चाहिए. ये सभी बातें कियारा ने यश और डायरेक्टर गीता मोहनदास को कही थी.

वहीं इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने कहा कि कियारा ने मेकर्स से इस सीन्स को काट देने या एडिटिंग में बोल्डनेस को थोड़ा कम कर देने के लिए कहा. हालांकि इन सभी बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यश, कियारा या डायरेक्टर से तरफ से इस अफवाहों पर कोई बयान सामने नहीं आया है.

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फिल्म की स्टारकास्ट 

बता दें कि ये फिल्म पहले 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी डेट को आगे बढ़ाकर 4 जून कर दिया गया. इसके बाद फिर मेकर्स ने इसके रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है और रिलीज डेट अभी नहीं बताई गई है. इस फिल्म में यश और कियारा के साथ नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसे कई बड़े स्टार्स शामिल है. फिल्म के पोस्टर्स ने पहले ही दर्शकों में उत्साह पैदा कर दिया है, जिसके बाद सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे है. साथ ही बताया जा रहा है कि अभी टीम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर चुन रहे है, जिससे फिल्म को सभी आसानी से देख पाएं.

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Published at : 03 May 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Toxic A Fairy Tale For Grown Ups
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