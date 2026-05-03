हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026राजस्थान रॉयल्स टीम के नए मालिक, इस परिवार के पास 75% हिस्सेदारी; जानें कितनी है कुल कीमत

राजस्थान रॉयल्स टीम के नए मालिक, इस परिवार के पास 75% हिस्सेदारी; जानें कितनी है कुल कीमत

Rajasthan Royals New Owner: राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 के बीच नए मालिक मिल गए हैं. टीम की करीब 93 फीसद हिस्सेदारी बिक गई है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 03 May 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 के बीच राजस्थान रॉयल्स को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई. अब फ्रेंचाइजी को नए मालिक मिल गए हैं. स्टील के राजा कहे जाने वाले मित्तल परिवार ने राजस्थान रॉयल्स का 75% हिस्सा अपने नाम कर लिया है. इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला ने करीब 18 फीसद का हिस्सा अपने नाम किया है. 

लक्ष्मी एन मित्तल और आदित्य मित्तल व अदार पूनावाला ने टीम में करीब 93 फीसद की हिस्सेदारी अपने नाम कर ली है. वहीं बाकी का बचा हुआ 7% का शेयर मौजूदा मालिक मनोज बदाले समेत बाकी लोगों के पास रहेगा. इस डील को लेकर समझौता हो चुका है. फ्रेंचाइजी के पुराने मालिक मनोज बदाले टीम से जुड़े रहेंगे. वह टीम के लिए अतीत और भविष्य की कड़ी का काम करेंगे.

कितने में हुआ सौदा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सौदा करीब 1.65 बिलियन डॉलर (करीब 15600 करोड़ रुपये) में हुआ है. यह डील सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली राजस्थान रॉयल्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें दक्षिण अफ्रीका में होने वाली एसए20 लीग की पार्ल रॉयल्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग की बारबडोस रॉयल्स की टीमें भी शामिल होंगे. सीधे शब्दों में कहें तो इन दो टीमों का मालिकाना हक भी नए मालिकों के पास चला जाएगा. 

सौदे को मंजूरी मिलना बाकी 

जहां तक पता चला है कि फिलहाल इस डील को BCCI, कंपीटिशन काउंसिल ऑफ इंडिया (CCI), आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बाकी नियामक संस्थाओं की मंजूरी मिलना बाकी है. बताया गया कि यह डील वित्तीय वर्ष 2026 के तीसरे क्वार्टर में पूरी हो जाएगी. 

 

अपडेट जारी है...

Published at : 03 May 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
IPL 2026 Rajasthan Royals New Owner Rajasthan Royals New
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
राजस्थान रॉयल्स टीम के नए मालिक, इस परिवार के पास 75% हिस्सेदारी; जानें कितनी है कुल कीमत
राजस्थान रॉयल्स टीम के नए मालिक, इस परिवार के पास 75% हिस्सेदारी; जानें कितनी है कुल कीमत
आईपीएल 2026
SRH vs KKR Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, पहले बैटिंग चुनी; जानें प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव हुए
LIVE: सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता टॉस, पहले बैटिंग चुनी; जानें प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव हुए
आईपीएल 2026
आज के पहले मैच में SRH और KKR की भिड़ंत, जानें हैदराबाद-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज SRH और KKR की भिड़ंत, जानें हैदराबाद-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आईपीएल 2026
MI टीम में दरार! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाई हार्दिक पांड्या की गलतियां, कहा- इससे पता चल जाता है कि आपका...
MI टीम में दरार! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाई हार्दिक पांड्या की गलतियां, कहा- इससे पता चल जाता है कि आपका...
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश
'दीदी थीं, दीदी हैं और दीदी रहेंगी भी...', बंगाल चुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दिया संदेश
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देख बदला कियारा आडवाणी का मन? मेकर्स से की कम करने की मांग
'टॉक्सिक' में इंटीमेट सीन देख बदला कियारा आडवाणी का मन? मेकर्स से की कम करने की मांग
क्रिकेट
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
यूटिलिटी
कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल
कमरा होगा सुपरकूल और बिल भी आएगा कम, AC खरीदते वक्त टन का इसलिए हमेशा रखें ख्याल
शिक्षा
Sports Engineer: वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बुमराह के जूते तक...सबकुछ डिजाइन करने वाले स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? 
वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से बुमराह के जूते तक...सबकुछ डिजाइन करने वाले स्पोर्ट्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? 
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget