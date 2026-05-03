हिमाचल के कांगड़ा में हादसा, 40 सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक!

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर इलाके में रविवार (3 मई) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. चम्बा से ऊना जा रही एक निजी बस निआजपुर के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें से लगभग 22 लोग घायल हो गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे की बड़ी वजह चालक को अचानक आया हार्ट अटैक माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि चालक की तबीयत अचानक बिगड़ने से बस का नियंत्रण छूट गया और वह सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना अचानक हुआ कि यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला.

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घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को तुरंत नूरपुर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार ज्यादातर घायलों की हालत स्थिर है, लेकिन 3 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. एसपी नूरपुर ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है. साथ ही, घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं.

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यात्रियों में मचा हड़कंप

बस के पलटते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग बस के अंदर फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया. हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा.

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ड्राइवर की सेहत की अहमियत को सामने लाता है. फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है.