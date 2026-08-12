जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर कांग्रेस में दो फाड़? राहुल के करीबी ने पूछा- और भी कोई काम है?

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबजगतार सिंह हवारा की पैरोल पर कांग्रेस में दो फाड़? राहुल गांधी के करीबी ने पूछा- और भी कोई काम है?

जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर कांग्रेस में दो फाड़? राहुल गांधी के करीबी ने पूछा- और भी कोई काम है?

Punjab Politics: जगतार सिंह हवारा की पैरोल का मुद्दा पंजाब में सियासी रंग लेता दिख रहा है. कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर दो फाड़ होता नजर आ रहा है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 12 Aug 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

जगतार सिंह हवारा की परोल को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब इकाई में दो फाड़ नजर आ रहा है. एक ओर जहां कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले का समर्थन किया है तो वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री भगवतं सिंह मान पर सवाल उठाए हैं. 

अपने X हैंडल पर उन्होंने लिखा - कि क्या बब्बर खालसा के सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की हत्या की सजा भुगत रहे व्यक्ति को छुड़वाने (छुट्टी दिलाने) के अलावा और भी कोई काम है? ये बातें पंजाब की अमन शांति के लिए घातक हैं .

इससे पहले मान सरकार के इस कदम का कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा और परगट सिंह दोनों ने ही स्वागत किया है.  परगट सिंह ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री का अच्छा कदम है क्योंकि जगतार सिंह हवारा की मां की तबियत ठीक नहीं है और मानवीय आधार पर उन्हें पैरोल दी जानी चाहिए. 

मान ने की राज्यपाल से मुलाकात

बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाक़ात की और उनसे गृह मंत्रालय से जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की सिफारिश करने का आग्रह किया, ताकि वह अपनी मां से मिल सके. साथ ही, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाया और कहा कि मानवीय आधार पर हवारा को अपनी मां से मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए.

शिरोमणि अकाली दल ने भी जगतार सिंह हवारा को मानवीय आधार पर पैरोल देने की वकालत की है. भारतीय जनता पार्टी ने भी जगतार हवारा को पैरोल दिए जाने का विरोध नहीं किया है. हालांकि पार्टी के विधायक और पूर्व पंजाब अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा पैरोल की सिफारिश की चिट्ठी लिखे जाने के वक्त पर सवाल उठाया है और कहा है कि आज ही क्यों भगवंत मान को इसका ध्यान आया है. 

Published at : 12 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Punjab News Punjab Politics CONGRESS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर कांग्रेस में दो फाड़? राहुल गांधी के करीबी ने पूछा- और भी कोई काम है?
जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर कांग्रेस में दो फाड़? राहुल के करीबी ने पूछा- और भी कोई काम है?
पंजाब
जगतार सिंह हवारा को पैरोल? कांग्रेस का समर्थन, अब CM ने की राज्यपाल से मुलाकात
जगतार सिंह हवारा को पैरोल? कांग्रेस का समर्थन, अब CM ने की राज्यपाल से मुलाकात
पंजाब
राहुल गांधी से मिलेंगे पंजाब के 15 कांग्रेस विधायक, अंदरूनी खींचतान से परेशान, देंगे किसका साथ?
राहुल गांधी से मिलेंगे पंजाब के 15 कांग्रेस विधायक, अंदरूनी खींचतान से परेशान, देंगे किसका साथ?
पंजाब
'जो बोलना था बोल दिया...', राजा वडिंग पर सवालों से कन्नी काटते दिखे पूर्व सीएम चन्नी
'जो बोलना था बोल दिया...', राजा वडिंग पर सवालों से कन्नी काटते दिखे पूर्व सीएम चन्नी
Advertisement

वीडियोज

Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
झारखंड
JSSC CGL पेपर लीक का बड़ा खुलासा! 28 अभ्यर्थियों को रटवाए थे 135 सवाल
JSSC CGL पेपर लीक का बड़ा खुलासा! 28 अभ्यर्थियों को रटवाए थे 135 सवाल
क्रिकेट
अजिंक्य रहाणे के डेब्यू को लेकर आई बड़ी खबर, नई पारी की होगी शुरुआत
अजिंक्य रहाणे के डेब्यू को लेकर आई बड़ी खबर, नई पारी की होगी शुरुआत
बॉलीवुड
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
इंडिया
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट...आसमान में भारतीय एविएशन की लापरवाही!
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट...आसमान में भारतीय एविएशन की लापरवाही!
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एग्रीकल्चर
कृषि छात्रों के सीधे खाते में आएगा पैसा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
कृषि छात्रों के सीधे खाते में आएगा पैसा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Swine Flu:तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget