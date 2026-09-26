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हिंदी न्यूज़ऑटोहिमालयन 440 या 450, किसके इंजन में ज्यादा दम?

हिमालयन 440 या 450, किसके इंजन में ज्यादा दम?

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 और हिमालयन 450 दोनों एडवेंचर बाइक्स हैं, लेकिन इनके इंजन, पावर और टॉर्क में बड़ा अंतर है. जानिए कौन सी बाइक कितनी दमदार है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 11:09 AM (IST)
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रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन नाम से दो अलग बाइक्स को बाजार में उतारा है. हिमालयन 440 में 443सीसी का इंजन मिलता है, जबकि हिमालयन 450 में 452सीसी का इंजन दिया गया है. दोनों के इंजन का साइज लगभग एक जैसा है, लेकिन पावर और टॉर्क में काफी फर्क है.

ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, हिमालयन 440 का इंजन 25.4 बीएचपी की पावर और 34 एनएम का टॉर्क देता है. वहीं हिमालयन 450 का इंजन 40.02 पीएस की पावर और 40 एनएम का टॉर्क देता है. यानी सिर्फ 9सीसी के अंतर के बावजूद दोनों बाइक्स की परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क देखने को मिलता है.

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हिमालयन 440 में कितना दमदार है इंजन?

हिमालयन 440 में 443सीसी का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है. यह एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन है और 25.4 बीएचपी की मैक्सिमम पावर देता है. इसका मैक्सिमम टॉर्क 34 एनएम है, जो 4,000 आरपीएम पर मिलता है. बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इस इंजन को ज्यादा आराम से चलाने और रोजाना की राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन कम और मध्यम स्पीड पर अच्छा टॉर्क देने पर फोकस करता है. इसलिए सिटी राइडिंग, खराब सड़कों और सामान्य टूरिंग के लिए इसका सेटअप रखा गया है.

हिमालयन 450 की पावर क्यों ज्यादा है?

हिमालयन 450 में 452सीसी का सिंगल-सिलिंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है. यह 40.02 पीएस की पावर और 40 एनएम का टॉर्क देता है. मैक्सिमम पावर 8,000 आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क 5,500 आरपीएम पर मिलता है. इसमें भी 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.इंजन में लिक्विड कूलिंग और ज्यादा आधुनिक सेटअप होने की वजह से यह ज्यादा पावर पैदा करता है. कंपनी के अनुसार इसके 40 एनएम टॉर्क का 90 प्रतिशत हिस्सा 3,000 आरपीएम से ही उपलब्ध रहता है. इससे अलग-अलग राइडिंग कंडीशंस में बाइक को चलाने में मदद मिलती है.

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पावर और टॉर्क में कितना अंतर?

अगर सिर्फ इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो हिमालयन 450 साफ तौर पर ज्यादा पावर देती है. हिमालयन 440 की 25.4 बीएचपी पावर के मुकाबले 450 में 40.02 पीएस पावर मिलती है. यानी दोनों के बीच करीब 14.6 का पावर अंतर है.टॉर्क में भी हिमालयन 450 आगे है. 440 में 34 एनएम टॉर्क मिलता है, जबकि 450 में 40 एनएम है. यानी 450 में 6 एनएम ज्यादा टॉर्क मिलता है. दोनों बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स है, लेकिन 450 का ज्यादा पावर वाला इंजन तेज एक्सीलरेशन और हाईवे राइडिंग के दौरान ज्यादा ताकत देता है.

दोनों बाइक्स में किस तरह का फर्क समझें?

हिमालयन 440 का इंजन ज्यादा सिंपल और आराम वाली राइडिंग को ध्यान में रखता है. इसका 443सीसी इंजन कम आरपीएम पर मिलने वाले टॉर्क के साथ रोजाना इस्तेमाल और आराम से लंबी दूरी तय करने के लिए बनाया गया है. वहीं हिमालयन 450 का इंजन ज्यादा पावर वाला है. इसका लिक्विड-कूल्ड सेटअप, 40.02 पीएस पावर और 40 एनएम टॉर्क इसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाली एडवेंचर बाइक बनाता है. ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस के अनुसार इसमें 200 एमएम फ्रंट और रियर सस्पेंशन ट्रैवल, 230 एमएम ग्राउंड क्लीयरेंस और 17-लीटर फ्यूल टैंक भी मिलता है.इसलिए इंजन के आंकड़ों को देखें तो हिमालयन 450 ज्यादा दमदार है. वहीं हिमालयन 440 उन राइडर्स के लिए एक अलग विकल्प है जो हिमालयन का एडवेंचर लुक और लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन चाहते हैं, लेकिन ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Sep 2026 11:09 AM (IST)
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