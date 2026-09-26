गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 

CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 

केंद्र सरकार ने 2001 के बैच के IAS अधिकारी मंदीप के भंडारी को CBSE का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. भंडारी फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

सीबीएसई को अब अपना नया बॉस मिल गया है. केंद्र सरकार ने 2001 के बैच के आईएएस अधिकारी मंदीप के भंडारी को सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी भंडारी फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. प्रशासनिक सेवा में आने से पहले उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. 

मंदीप के भंडारी का जन्म 14 सितंबर 1974 को हुआ था. उन्होंने दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना से एमबीबीएस की पढ़ाई की जो पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्ध था. उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां में गोल्ड मेडल भी शामिल है. मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डॉक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाने के बजाय सिविल सेवा में जाने का रास्ता चुना. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की और उन्हें एजीएमयूटी कैडर मिला और वह 2001 बैच के आईएएस अधिकारी बने. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
राजस्थान सफाई भर्ती की लास्ट डेट बढ़ी, 13 अक्टूबर तक करें आवेदन
राजस्थान सफाई भर्ती की लास्ट डेट बढ़ी, 13 अक्टूबर तक करें आवेदन
शिक्षा
IAS कितने प्रमोशन में बनता है चुनाव आयुक्त, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
IAS कितने प्रमोशन में बनता है चुनाव आयुक्त, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
शिक्षा
DU छात्रों को मिलेगी फीस में 100% राहत, जानें योजना से जुड़ें नियम
DU छात्रों को मिलेगी फीस में 100% राहत, जानें योजना से जुड़ें नियम
शिक्षा
CBSE को मिले नए चेयरपर्सन, IAS मंदीप के भंडारी को मिली जिम्मेदारी
CBSE को मिले नए चेयरपर्सन, IAS मंदीप के भंडारी को मिली जिम्मेदारी

जम्मू-कश्मीर से शुरू हुआ प्रशासनिक सफर 

आईएएस बनने के बाद भंडारी ने जम्मू कश्मीर में कहीं अहम प्रशासनिक पदों पर काम किया. शुरुआती दौर में उन्होंने बडगाम में एसडीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद वह कठुआ में एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर और लेह तथा जम्मू में डिप्टी कमिश्नर रहे. उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एडिशनल सीईओ के तौर पर भी काम किया. बाद में डिविजनल कमिश्नर जम्मू और जम्मू कश्मीर सरकार की हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली. इन पदों के दौरान उन्हें जिला प्रशासन, विकास कार्यों और स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक कामों का एक्सपीरियंस भी मिला. 

केंद्र सरकार में संभाली बड़ी जिम्मेदारियां 

मंदीप के भंडारी का एक्सपीरियंस सिर्फ जम्मू-कश्मीर प्रशासन तक सीमित नहीं रहा. जनवरी से सितंबर 2018 तक उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया. इसके बाद सितंबर 2018 से जनवरी 2023 तक वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जॉइंट सेक्रेटरी रहे. यानी उनके प्रशासनिक करियर में स्वास्थ्य के साथ-साथ केंद्र सरकार के स्तर पर शिक्षा से जुड़े मंत्रालय में काम करने का एक्सपीरियंस भी उन्हें मिला. 

ये भी पढ़ें-IAS कितने प्रमोशन में बनता है चुनाव आयुक्त, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?

2023 से जम्मू कश्मीर के LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 

मार्च 2013 से मंदीप के भंडारी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया. इसके साथ उन्होंने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ का अतिरिक्त भार भी दिया गया था. 2026 में उन्हें केंद्र में एडिशनल सेक्रेटरी पदों के लिए सूचीबद्ध भी किया गया. 

अब संभालेंगे CBSE की कमान

अब केंद्र सरकार ने उन्हें सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ ऑफ द कैबिनेट ने मंजूरी दी और 25 सितंबर को इसका आदेश जारी किया गया. वह लोकहांडे प्रशांत सीताराम की जगह लेंगे, जो सीबीएसई चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. अब मंदीप के भंडारी सीबीएसई के पूर्णकालिक प्रमुख के तौर पर काम करेंगे.

ये भी पढ़ें-CBSE को मिले नए चेयरपर्सन, IAS मंदीप के भंडारी को मिली जिम्मेदारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Mandeep K Bhandari Mandeep K Bhandari CBSE Chairman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
राजस्थान सफाई भर्ती की लास्ट डेट बढ़ी, 13 अक्टूबर तक करें आवेदन
राजस्थान सफाई भर्ती की लास्ट डेट बढ़ी, 13 अक्टूबर तक करें आवेदन
शिक्षा
IAS कितने प्रमोशन में बनता है चुनाव आयुक्त, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
IAS कितने प्रमोशन में बनता है चुनाव आयुक्त, कितनी बढ़ जाती है सैलरी?
शिक्षा
DU छात्रों को मिलेगी फीस में 100% राहत, जानें योजना से जुड़ें नियम
DU छात्रों को मिलेगी फीस में 100% राहत, जानें योजना से जुड़ें नियम
शिक्षा
CBSE को मिले नए चेयरपर्सन, IAS मंदीप के भंडारी को मिली जिम्मेदारी
CBSE को मिले नए चेयरपर्सन, IAS मंदीप के भंडारी को मिली जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget