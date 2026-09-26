तरनतारन में अकाली सरपंच के पति की हत्या, घर के बाहर मारी गोली

पंजाब के तरनतारन जिले से एक बड़ी वारदात सामने आई है. यहां थाना झब्बाल के गांव गग्गोबुआ में शिरोमणि अकाली दल (SAD) की महिला सरपंच के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. ये वारदात शुक्रवार रात की बताई जा रही है और हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने राज्य की कानून व्यस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं.गांव गग्गोबुआ में अकाली दल की महिला सरपंच कुलविंदर कौर के पति नवप्रीत सिंह नवी की गोली मार दी गई.

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पुरानी रंजिश के कारण की हत्या?

जानकारी के अनुसार, पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हुआ था. छोटी सी बात पर हुए झगड़े ने खूनी रूप ले लिया. इस दौरान दूसरे पक्ष ने घर के बाहर नवदीप पर अंधाधुंध गोली चला दी. गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन अपराधी मौके से फरार हो गए. गोली लगते ही नवदीप सिंह जमीन पर गिर पड़े और उन्हें आनन-फानन में घायल अवस्था में EMC अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद इलाज के दौरान नवदीप सिंह की मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिर नवदीप को क्यों और किस विवाद को लेकर गोली मारी गई है. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही अकाली दल हलका इंचार्ज कंचनप्रीत कौर रंधावा गांव पहुंचीं और परिवार को सांत्वना दी.