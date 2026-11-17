Car Maintenance Tips: जब भी हम नई कार खरीदते हैं तो कुछ महीनों के लिए गाड़ी एक दम सही चलती है. लेकिन जैसे-जैसे गाड़ी पुरानी होने लगती है. उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी आने लगती है. इसके चलते ही गाड़ी की सही समय पर सर्विसिंग कराना पड़ता है. लेकिन बहुत लोगों को समय नहीं मिल पाता है. जिसके चलते वह गाड़ी की सर्विस नहीं करा पाते हैं.

लेकिन अगर थोड़ा से ध्यान देते हैं तो आपको सर्विस सेंटर या मैकेनिक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. क्योंकि आप घर बैठे ही अपनी कार की सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि बिना सर्विस सेंटर जाए घर पर ही कार की सेहत कैसे चेक करें.

इंजन ऑयल और कूलेंट का लेवल चेक करते रहें

आपको बता दें कि कार का इंजन गाड़ी का सबसे मेन पार्ट होता है दिल होता है. इस लिए आप घर पर ही डिपस्टिक की मदद से इंजन ऑयल का लेवल और उसकी साफ-सफाई आसानी से चेक कर सकते हैं.

अगर ऑयल का लेवल कम है या उसका रंग बहुत ज्यादा काला हो गया है तो समझ लीजिए कि बदलाव का समय आ गया है. इसी तरह कूलेंट के टैंक को देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि लिक्विड सही मात्रा में है या नहीं ताकि गाड़ी कभी ओवरहीट न हो.

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टायर्स का प्रेशर

वहीं घर से निकलने से पहले चारों टायर्स में हवा के प्रेशर की जांच जरूर कर लें. इसके अलावा टायर्स के ग्रिप या ट्रेड को देखें कि वह घिस तो नहीं गए हैं. टायर पर बने वियर इंडिकेटर यह बता देते हैं कि टायर बदलने का समय आ गया है या नहीं. टायर सही होने पर माइलेज भी बेहतर मिलता है और स्किड होने का खतरा भी नहीं रहता.

ब्रेक्स और बैटरी का रखें ध्यान

अगर गाड़ी चलाते समय ब्रेक पैड से किसी तरह की आवाज या पैडल का ढीलापन महसूस हो तो समझ जाएं कि ब्रेक्स को चेक कराने का समय आ गया है. इसके अलावा कार की बैटरी के टर्मिनल्स पर नजर डालें कि वहां कोई सफेद या नीला पाउडर तो नहीं जमा है. अगर गाड़ी स्टार्ट होने में समय ले रही है या हेडलाइट्स की रोशनी कमजोर लग रही है तो बैटरी की सेहत में गड़बड़ हो सकती है.

लाइट्स की जांच है जरूरी

बता दें कि कार के इंजन बे में लगी रबर की बेल्ट और कूलेंट होसेस को ऊपर से देखकर चेक करें कि उनमें कोई दरार या कट तो नहीं लगा है. इसके अलावा गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाकर हेडलाइट्स, टेललाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स और ब्रेक लाइट्स को चेक कर लें कि सभी सही से काम कर रहे हैं या नहीं. वाइपर ब्लेड्स की रबड़ को भी देख लें ताकि बारिश या कोहरे में शीशा साफ करने में परेशानी न हो.

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