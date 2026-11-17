Car AC in Winter: हमारे देश के कई राज्यों में अब ठंड का मौसम दस्तक दे चूका है. जिसके चलते अब लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव भी देखने को मिल रहा है. लोग अब धीरे-धीरे गर्म कपड़े पहना शुरू कर चुकें हैं.

सभी के घरों की AC और पंखे बंद हो चुकें हैं. लेकिन कुछ लोग ठंड के मौसम भी कार का AC चलाते हैं. जबकि कुछ लोगों का मानना होता है कि ठंड के मौसम कार का बंद कर देना चाहिए. जिसके चलते आज हम इस खबर में जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में कार का AC चलाना सही फैसला होता है या नहीं.

कोहरे से मिलती है राहत

आपको बता दें कि ठंड के मौसम में भी कार का AC चलाना फायदेमंद होता है. क्योंकि सर्दियों के दिनों में अक्सर सुबह या रात के समय गाड़ी चलाते वक्त अंदर और बाहर के तापमान के अंतर के कारण शीशे पर भाप या कोहरा जम जाता है.

जिससे रास्ता देखना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कार का एसी और हीटर बहुत काम आता है. एसी का कंप्रेसर हवा से नमी को तुरंत खींच लेता है. जब आप एसी ऑन करके डिफ्रॉगर का बटन दबाते हैं. तो विंडशील्ड पर जमी भाप कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है और साफ रास्ता दिखने लगता है.

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एसी कंप्रेसर भी रहता है सही

अगर आप कार के एसी को लगातार 3 या 4 महीने यानी पूरी सर्दी बंद रखेंगे तो इसके कंप्रेसर में लगी सील सूख सकती है और गैस लीक होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा एसी की गैस के साथ चलने वाला ल्यूब्रिकेंट ऑयल भी लंबे समय तक रुका रहने से जम सकता है.

इसलिए सर्दियों के दौरान हफ्ते में कम से कम एक या दो बार कुछ मिनट के लिए एसी ऑन कर देना चाहिए ताकि सभी पार्ट्स सही तरीके से काम करते रहते हैं और गर्मियों में एसी खराब होने की टेंशन भी न रहे.

ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग कार की सभी खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते हैं और हीटर चला लेते हैं. ऐसे में कुछ ही देर में कार के अंदर की हवा भारी होने लगती है और उसमें नमी बढ़ जाती है.

जिससे शीशों पर अजीब सी चिकनाई भी जम जाती है. अगर आप हीटर के साथ एसी भी चालू रखते हैं तो गाड़ी के अंदर की हवा फ्रेश बनी रहती है और ऑक्सीजन का लेवल भी सही रहता है जिससे लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवर को नींद नहीं आती.

एसी चलाने का सही तरीका क्या है?

आपको बता दें कि सर्दियों में एसी इस्तेमाल करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको ठंडी हवा खानी पड़े. आप कार के क्लाइमेट कंट्रोल को ऑटो मोड पर रख सकते हैं या तापमान को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं.

जब आप हीटर के साथ एसी ऑन करते हैं तो हवा गर्म होकर आती है लेकिन उसकी नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है. जो आपकी और गाड़ी के हेल्थ दोनों के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है.

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