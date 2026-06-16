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हिंदी न्यूज़ऑटोNew Car Testing: शोरूम में बिकने से पहले नई गाड़ी कितनी बार टेस्ट की जाती है, जानें क्या-क्या चेक होता है? 

New Car Testing: शोरूम में बिकने से पहले नई गाड़ी कितनी बार टेस्ट की जाती है, जानें क्या-क्या चेक होता है? 

कार बनने के बाद सबसे पहले फैक्ट्री में उसका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है. इस दौरान इंजन, ब्रेक, स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लाइट्स, एयरबैग और दूसरे जरूरी फीचर्स की जांच होती है.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 16 Jun 2026 11:43 AM (IST)
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New Car Testing: नई कार खरीदना हर किसी के लिए एक खास मौका होता है, लेकिन कई बार डिलीवरी के समय जब नई गाड़ी के ओडोमीटर पर 20, 30 या 50 किलोमीटर दिखाई देता है तो खरीदार के मन में सवाल उठ जाते हैं कि यह गाड़ी पहले से चली हुई तो नहीं है. किसी भी कार को ग्राहक तक पहुंचाने से पहले कई स्तर की टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है. फैक्ट्री से लेकर शोरूम तक पहुंचाने के दौरान गाड़ी की क्वालिटी और सेफ्टी परफॉर्मेंस के लिए अलग-अलग टेस्ट किए जाते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि शोरूम में बिजनेस से पहले नई गाड़ी कितनी बार टेस्ट की जाती है और इसे लेकर इसे क्या-क्या चेक होता है. 

फैक्ट्री में सबसे पहले होता है क्वालिटी टेस्ट

कार बनने के बाद सबसे पहले फैक्ट्री में उसका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है. इस दौरान इंजन, ब्रेक, स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लाइट्स, एयरबैग और दूसरे जरूरी फीचर्स की जांच होती है. कई कंपनियां स्पेशल टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी को चलाकर भी देखते हैं, ताकि किसी तकनीकी खराबी का पता लगाया जा सके. 

रोड टेस्ट के कारण बढ़ता है ओडोमीटर 

ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियां हर कार का रोड टेस्ट करती है. इस टेस्ट में गाड़ी को कुछ किलोमीटर तक चलाकर इंजन की परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, गियर, शिफ्टिंग और सस्पेंशन की जांच की जाती है. इस वजह से नई कार के ऑडोमीटर पर कुछ किलोमीटर पहले से दिखाई देना सामान्य बात है. 

स्टॉक यार्ड और ट्रांसपोर्ट के दौरान भी चलती है कार 

फैक्ट्री से निकलने के बाद कार को ट्रक के जरिए स्टॉक यार्ड और फिर डीलरशिप तक पहुंचाया जाता है. इस दौरान कई बार कार्ड को लोड-अनलोड करने के लिए चलाया जाता है. यही वजह है की डिलीवरी के समय ओडोमीटर पर 10 से 50 किलोमीटर तक की रीडिंग दिखाई देती है. 

शोरूम में होता है प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन 

ग्राहक को गाड़ी सौंपने से पहले डीलरशिप स्तर पर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी पीडीआई किया जाता है. इसमें पेंट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक फीचर, एसी, वाइपर, टायर, बैटरी, इन्फोटेनमेंट सिस्टम और दूसरे जरूरी हिस्सों की जांच की जाती है. कई बार इस प्रक्रिया के दौरान भी कार को थोड़ी दूरी तक चला कर देखा जाता है. 

ये भी पढ़ें-Car Care: पेट्रोल कार में गलती से डीजल डाल दिया जाए तो क्या नहीं मिलता है इंश्योरेंस? जानें नियम 

कितनी ओडोमीटर रीडिंग नॉर्मल? 

ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार नई कार में आमतौर पर 10 से 15 किलोमीटर तक की रीडिंग नॉर्मल मानी जाती है. कुछ मामलों में यह 80 से 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है. खासकर तब जब कार के स्टॉक यार्ड और शोरूम के बीच कई बार मूव किया गया हो, हालांकि अगर ओडोमीटर 100 किलोमीटर से काफी ज्यादा दिख रहा है तो खरीदार को डीलर से इसकी वजह जरुर पूछनी चाहिए. 

डिलीवरी से पहले किन चीजों की करनी चाहिए जांच?

नई कार लेते समय केवल ऑडोमीटर ही नहीं बल्कि वीआईएन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, टायर के निर्माण की डेट, बैटरी की तारीख और पूरी बॉडी की जांच भी करनी चाहिए. साथ ही यह कंफर्म करना चाहिए कि गाड़ी पर किसी तरह की रिपेयरिंग या स्क्रैच के निशान ना हो.

ये भी पढ़ें-Car Manufacturing Date Check: क्या शोरूम में खड़ी नई कार वाकई नई होती है, कैसे पता करें उसकी असल उम्र?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 16 Jun 2026 11:43 AM (IST)
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