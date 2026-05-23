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हिंदी न्यूज़ऑटोभारतीय बाजार में Vinfast V8 को कौन-कौन सी EV देंगी कड़ी टक्कर? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

भारतीय बाजार में Vinfast V8 को कौन-कौन सी EV देंगी कड़ी टक्कर? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

Vinfast V8: भारत में लॉन्च होती है तो इसका मुकाबला Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 और BYD Sealion जैसी कई प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV से देखने को मिल सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 23 May 2026 01:37 PM (IST)
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Vinfast V8: भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार अब तेजी से प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है. इसी बीच VinFast की नई VF8 SUV ने भी काफी चर्चा बटोरनी शुरू कर दी है. दमदार डिजाइन, 500 किलोमीटर तक की रेंज और एडवांस फीचर्स के साथ यह SUV भारत में कंपनी की नई फ्लैगशिप बन सकती है. VF8 को खास बनाने वाली बात इसका प्रीमियम लुक और Hybrid जैसी स्मूद इलेक्ट्रिक ड्राइविंग फील मानी जा रही है.

हालांकि भारतीय बाजार में इसका रास्ता आसान नहीं रहने वाला. पहले से कई मजबूत इलेक्ट्रिक SUV मौजूद हैं जो शानदार रेंज, लग्जरी फीचर्स और दमदार ब्रांड वैल्यू के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं. अगर VinFast VF8 भारत में लॉन्च होती है तो इसे Hyundai, Kia और BYD जैसी कंपनियों से सीधी टक्कर मिल सकती है. ऐसे में ग्राहकों के पास प्रीमियम EV सेगमेंट में पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद होंगे.

Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 बन सकती हैं सबसे बड़ी चुनौती

भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 पहले से काफी लोकप्रिय हैं. दोनों कारें लंबी रेंज, फास्ट चार्जिंग और एडवांस फीचर्स के कारण ग्राहकों के बीच अच्छी पहचान बना चुकी हैं. Hyundai Ioniq 5 अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है, जबकि Kia EV6 स्पोर्टी लुक और शानदार परफॉर्मेंस के कारण पसंद की जाती है. 

VinFast VF8 में भी 500 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है. इसके अलावा VF8 का नया डिजाइन और बड़ी टचस्क्रीन भी इसे प्रीमियम फील देती है. अगर कंपनी इसकी कीमत सही रखती है तो यह भारतीय ग्राहकों का ध्यान तेजी से खींच सकती है.

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BYD और दूसरी कंपनियों से भी मिलेगी कड़ी टक्कर

VinFast VF8 को सिर्फ Hyundai और Kia ही नहीं बल्कि BYD जैसी कंपनियों से भी चुनौती मिलने वाली है. BYD Sealion और Seal जैसी इलेक्ट्रिक कारें भारत में तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं. इन कारों में लंबी रेंज, हाई टेक फीचर्स और शानदार बैटरी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है. इसके अलावा Volvo EX40 और BMW iX1 जैसी लग्जरी EV भी प्रीमियम ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं. 

VF8 में पैनोरमिक डिजाइन, 12.9 इंच टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे इस सेगमेंट में मजबूत दावेदार बना सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में प्रीमियम EV बाजार आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा. ऐसे में नई कंपनियों की एंट्री ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प और बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आएगी.

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Published at : 23 May 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Kia EV6 Hyundai IONIQ 5 BYD Sealion Electric SUV India VinFast VF8 Premium EVs
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