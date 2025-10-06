हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GST कट के बाद इतनी सस्ती हो गई TVS Apache को टक्कर देने वाली Honda SP160, जानें नई कीमत

Honda SP160 Price Cut: जीएसटी कटौती के बाद Honda SP160 बाइक अब पहले से सस्ती हो गई है. आइए इसकी नई कीमत, माइलेज, इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में 160cc सेगमेंट की बाइक्स हमेशा से युवाओं और ऑफिस राइडर्स की पसंद रही हैं. इसी कैटेगरी में Honda SP160 एक बेहद भरोसेमंद और स्टाइलिश बाइक है, जो अब GST Cut 2025 के बाद पहले से भी ज्यादा किफायती हो गई है. नए 18% जीएसटी रेट लागू होने के बाद, इसकी कीमत में 9,000 से 10,635 रुपये तक की कमी आई है. इसका सीधा असर बिक्री पर पड़ने वाला है क्योंकि अब यह बाइक मिडिल क्लास खरीदारों के बजट में आसानी से फिट बैठती है.

Honda SP160 की नई कीमत

  •  नई कीमत के अनुसार, Honda SP160 का सिंगल डिस्क वेरिएंट 1,12,907 और डबल डिस्क वेरिएंट 1,18,417 (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है. इस नई कीमत पर यह बाइक सीधे TVS Apache RTR 160 और Bajaj Pulsar 160 जैसी पॉपुलर बाइक्स को टक्कर दे रही है.

इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस

  • Honda SP160 को कंपनी ने पावर और माइलेज का बेहतरीन संतुलन बनाने के लिए डिजाइन किया है. इसमें 162.71cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 13.27 bhp की पावर और 14.58 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो स्मूद शिफ्टिंग का अनुभव देता है. यह इंजन BS6 Phase 2 और OBD2B कंप्लायंट है और E20 फ्यूल रेडी भी है, यानी यह आने वाले सालों में भी आसानी से चल सकेगा. Honda का दावा है कि SP160 लगभग 50 kmpl का माइलेज देती है और इसकी टॉप स्पीड करीब 110 kmph है. 

डिजाइन और फीचर्स

  • Honda SP160 का डिजाइन स्पोर्टी और क्लासिक दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. कंपनी ने इसे ऐसे फीचर्स से लैस किया है जो इसे मॉडर्न लुक और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस दोनों देते हैं. इसमें 4.2-इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो स्पीड, गियर पोजिशन, एवरेज माइलेज और फ्यूल लेवल जैसी सभी जरूरी जानकारी दिखाता है. इसके अलावा बाइक में LED हेडलाइट और टेललाइट, सिंगल-चैनल ABS, USB-C चार्जिंग पोर्ट, इंजन स्टॉप स्विच, हैजर्ड लाइट बटन और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

TVS Apache और Bajaj Pulsar से मुकाबला

  • Honda SP160 भारतीय बाजार में TVS Apache RTR 160 और Bajaj Pulsar N160 को कड़ी टक्कर देती है. जहां Apache थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, वहीं Honda SP160 अपनी रिफाइंड परफॉर्मेंस और स्मूद इंजन की वजह से राइडर्स के बीच ज्यादा पसंद की जाती है.
  • Pulsar की तुलना में यह बाइक ज्यादा शांत और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देती है. बता दें कि Honda SP160 अब पहले से ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बाइक बन चुकी है. GST कट के बाद इसकी कीमत में बड़ी गिरावट आई है, स्टाइलिश लुक, हाई माइलेज, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और स्मूद इंजन के साथ यह बाइक उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो डेली यूज के लिए एक भरोसेमंद, कंफर्टेबल और एफिशिएंट बाइक चाहते हैं.

Published at : 06 Oct 2025 04:24 PM (IST)
