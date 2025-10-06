Royal Enfield Hunter या TVS Ronin, किस बाइक को खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानें अंतर

बाइक्स की दुनिया में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और टीवीएस रोनिन दो ऐसे नाम हैं जो आज के युवाओं के बीच काफी चर्चा में हैं. दोनों बाइक्स की कीमतें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इनकी टारगेट राइडर्स अलग हैं. जहां हंटर 350 को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो क्लासिक स्टाइल और स्थिर राइड का आनंद लेना चाहते हैं, वहीं रोनिन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हल्के वजन की वजह से नई Genration ज्यादा पसंद करती है. अगर आप एक नई बाइक लेने की सोच रहे हैं और दोनों के बीच कंफ्यूज हैं, तो आइए जानते हैं फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर होगी.

कीमत में कितना अंतर है?

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का रेट्रो वेरिएंट 1.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है, जबकि इसका टॉप मेट्रो रेबेल ट्रिम करीब 1.67 लाख रुपये तक जाता है. यह एक कॉम्पैक्ट और सिटी-फ्रेंडली बाइक है, जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक पहचान को बरकरार रखती है. दूसरी तरफ, टीवीएस रोनिन की शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपये है और इसका टॉप वेरिएंट 1.59 लाख रुपये तक जाता है. यानी कीमत के लिहाज से दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इनका राइडिंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग हैं.

परफॉर्मेंस और इंजन में कौन आगे?

हंटर 350 में रॉयल एनफील्ड का पॉपुलर जे-सीरीज 349 सीसी इंजन लगाया गया है, जो 20.2 बीएचपी की पावर और 27 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. यह इंजन अपनी स्मूद और टॉर्की राइड के लिए जाना जाता है, जो लंबी दूरी और आरामदायक क्रूजिंग के लिए एकदम सही है. हालांकि इसका वजन लगभग 181 किलोग्राम है, जो इसे थोड़ा भारी बनाता है. वहीं टीवीएस रोनिन में 225.9 सीसी ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है जो 20 बीएचपी पावर और 19.93 एनएम टॉर्क देता है. दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड करीब 120 किमी/घंटा है, लेकिन हंटर राइडिंग कम्फर्ट में तो रोनिन सिटी परफॉर्मेंस में आगे है.

फीचर्स की बात करें तो कौन ज्यादा एडवांस्ड है?

फीचर्स के मामले में दोनों बाइक्स की सोच अलग है. रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अपनी सादगी और क्लासिक डिजाइन पर कायम है. इसमें एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिपर नेविगेशन (कुछ वेरिएंट्स में), डुअल-चैनल ABS, USB पोर्ट, और LED टेल लैंप जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. वहीं टीवीएस रोनिन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी-फोकस्ड बाइक है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और राइडिंग मोड्स (अर्बन और रेन) मिलते हैं.

कौन सी बाइक है आपके लिए सही?

अगर आप एक क्लासिक लुक वाली मजबूत बाइक चाहते हैं जो लॉन्ग राइड्स में ज्यादा कम्फर्ट दे, तो Royal Enfield Hunter 350 आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक टेक्नोलॉजी से लैस, हल्की और शहर में चलाने में आसान हो, तो TVS Ronin एक स्मार्ट चॉइस साबित होगी.

