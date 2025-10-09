एक्सप्लोरर
बजट में चाहिए दमदार बाइक? Splendor से भी सस्ती हैं ये 5 Motorcycles, देखें लिस्ट
भारत के 100cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में अब पहले से ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं. Hero Splendor को कड़ी टक्कर देने वाली ये पांच बाइक्स न सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि माइलेज और टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे हैं.
Hero Splendor भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है, लेकिन GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अब इसे 73,764 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. हालांकि, अब मार्केट में कई ऐसी मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, जो स्प्लेंडर से सस्ती हैं, फिर भी ज्यादा फीचर्स और बेहतर माइलेज देती हैं. अगर आप कम बजट में दमदार 100cc बाइक खरीदना चाहते हैं, तो नीचे बताई गई बाइक्स आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं.
Hero HF Deluxe
- Hero HF Deluxe को स्प्लेंडर का सस्ता वर्जन कहा जा सकता है. इसमें 97.2cc इंजन दिया गया है, जो 7.91 बीएचपी पावर और 8.05 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. ये बाइक करीब 70 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है और इसकी कीमत 58,020 (एक्स-शोरूम) है. इसमें i3S (Idle Stop-Start) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्यूल बचाने में मदद करती है. 165mm ग्राउंड क्लीयरेंस और कम्फर्टेबल सीटिंग के साथ, ये बाइक हीरो की परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प है.
TVS Sport
- अगर आप स्प्लेंडर जैसी बाइक में थोड़ा स्पोर्टी टच चाहते हैं, तो TVS Sport बेहतरीन विकल्प है. इसमें 109.7cc इंजन मिलता है, जो 8.18 बीएचपी पावर और 8.3 एनएम टॉर्क देता है. इसका माइलेज लगभग 70 किमी/लीटर तक जाता है और कीमत 58,200 रुपये (एक्स-शोरूम) है. ये बाइक USB चार्जिंग पोर्ट, SBT ब्रेकिंग सिस्टम और डिजिटल-एनालॉग क्लस्टर जैसे फीचर्स के साथ आती है.
Honda Shine 100
- Honda Shine 100 सीधे तौर पर स्प्लेंडर को टक्कर देती है. इसमें 98.98cc इंजन दिया गया है, जो 7.38 बीएचपी पावर और 8.05 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. ये बाइक 55–60 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है और इसकी कीमत 63,191 (एक्स-शोरूम) है. इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS), एनालॉग मीटर और 9 लीटर फ्यूल टैंक जैसे फीचर्स शामिल हैं. 168mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 786mm सीट हाइट इसे शहर और गांव दोनों इलाकों के लिए बेहतर बनाते हैं.
Bajaj Platina 100
- Bajaj Platina 100 अपने शानदार कम्फर्ट और हाई माइलेज के लिए जानी जाती है. इसमें 102cc इंजन मिलता है, जो 7.77 बीएचपी पावर और 8.3 एनएम टॉर्क देता है. ये बाइक 70 किमी/लीटर तक माइलेज देती है और कीमत 65,407 (एक्स-शोरूम) है. इसमें LED DRL, एलॉय व्हील्स और 200mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. CBS ब्रेकिंग सिस्टम और 11 लीटर फ्यूल टैंक के साथ ये लंबी दूरी की सफर के लिए भी बेहतर है.
TVS Radeon
- TVS Radeon एक प्रीमियम लुक और फीचर्स से भरपूर बाइक है, जो स्प्लेंडर की सीधी प्रतिद्वंद्वी है. इसमें 109.7cc इंजन दिया गया है, जो 8.08 बीएचपी पावर और 8.7 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. ये बाइक लगभग 68.6 किमी/लीटर का माइलेज देती है और इसकी कीमत 66,300 (एक्स-शोरूम) है. Radeon में रिवर्स LCD डिस्प्ले, USB चार्जर, साइड-स्टैंड और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं.
कौन-सी बाइक है आपके लिए बेस्ट?
- अगर आपका बजट सीमित है, तो Hero HF Deluxe सबसे अच्छा विकल्प है. वहीं, अगर आप स्टाइल और स्पोर्टी डिजाइन पसंद करते हैं, तो TVS Sport आपके लिए सही रहेगी. स्मूद इंजन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो Honda Shine 100 बढ़िया विकल्प है. ज्यादा कम्फर्ट चाहिए, तो Bajaj Platina 100 आपके लिए परफेक्ट है और अगर आप फीचर और स्टाइल दोनों चाहते हैं, तो TVS Radeon सबसे बेहतर चॉइस है.
