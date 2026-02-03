हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलेगी 600 KM से ज्यादा, 64 हजार रुपये में आती है Honda की ये बाइक, जानें राइवल्स

फुल टैंक में चलेगी 600 KM से ज्यादा, 64 हजार रुपये में आती है Honda की ये बाइक, जानें राइवल्स

Honda Shine 100: भारतीय बाजार में होंडा शाइन 100 एक किफायती बाइक के तौर पर जानी जाती है. क्या आप जानते हैं कि इस होंडा शाइन की कीमत और फीचर्स कैसे हैं? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Feb 2026 01:46 PM (IST)
होंडा शाइन 100 आज भारत के कम्यूटर बाइक सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हो रही है. कम कीमत, शानदार माइलेज और होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी के कारण यह बाइक खासतौर पर रोज ऑफिस आने-जाने वालों और मिडिल-क्लास परिवारों के बीच पसंद की जा रही है. इसका सीधा मुकाबला Hero Splendor Plus से है, लेकिन कम कीमत और बेहतर वैल्यू के कारण Shine 100 खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करती है.

कितनी है Honda Shine 100 की कीमत?

Honda Shine 100 की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 64,004 रुपये है, जबकि इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 77,425 रुपये तक जाती है. कीमत शहर के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी यह Hero Splendor Plus से लगभग 10,000 रुपये सस्ती पड़ती है. कम बजट में बाइक खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा फायदा है, क्योंकि कम कीमत में उन्हें होंडा की क्वालिटी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है.

कैसी है बाइक की परफॉर्मेंस? 

Honda Shine 100 में 98.98cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसमें PGM-FI और eSP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 7.38 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो शहर की रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतर है. इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो ट्रैफिक में स्मूद और झटके-रहित राइड का एक्सपीरियंस देता है. सिर्फ 99 किलो वजन होने के कारण बाइक को संभालना आसान है और 85 kmph की टॉप स्पीड इसे एक बैलेंस्ड कम्यूटर बाइक बनाती है.

माइलेज में कौन-सी बाइक आगे? 

Honda Shine 100 की सबसे बड़ी पावर इसका माइलेज है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 65 kmpl का माइलेज देती है और कई यूजर्स को रियल लाइफ में भी 65 से 68 kmpl तक का माइलेज मिल रहा है. 9 लीटर का फ्यूल टैंक और eSP टेक्नोलॉजी का आइडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर इसे और भी ज्यादा किफायती बना देता है. इसका मतलब यह है कि टैंक फुल कराने पर यह बाइक 600 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है. 

मेंटेनेंस के मामले में Honda Shine 100 बेहद किफायती है. इसकी सर्विस कॉस्ट लगभग 800 से 1,200 रुपये के बीच रहती है. साथ ही कंपनी 3 साल या 42,000 किमी की वारंटी देती है, जिससे यह लंबे समय तक बिना बड़ी परेशानी के चलने वाली बाइक बन जाती है. होंडा शाइन बाइक मार्केट में बजाज प्लेटिना 100, हीरो एचएफ डीलक्स और हीरो स्प्लेंडर जैसी बाइक्स को टक्कर देती है.

सिंगल चार्ज में 169 KM रेंज, Yamaha ने लॉन्च किया अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कीमत 

Published at : 03 Feb 2026 01:43 PM (IST)
Honda Shine 100 Honda Shine Mileage Honda Shine Fuel Capacity Honda Shine Price
Embed widget