सिंगल चार्ज में 169 KM रेंज, Yamaha ने लॉन्च किया अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कीमत

इंडिया यामाहा ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 को लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में आधिकारिक तौर पर कदम रख दिया है. Yamaha EC-06 की एक्स-शोरूम कीमत 1,67,600 रखी गई है. शुरुआत में यह स्कूटर चुनिंदा शहरों में Yamaha की Blue Square प्रीमियम डीलरशिप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. लॉन्च के समय इसे सिर्फ एक Bluish White कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.

पावरफुल मोटर और 169 किमी की लंबी रेंज

Yamaha EC-06 में 4kWh की फिक्स्ड बैटरी दी गई है, जिसके साथ Interior Permanent Magnet Synchronous Motor यानी IPMSM मोटर मिलती है. कंपनी के मुताबिक यह मोटर 6.7 kW की अधिकतम पावर और 26 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. स्कूटर की टॉप स्पीड 79 किमी प्रति घंटा है. Yamaha का दावा है कि EC-06 सिंगल चार्ज में 169 किमी तक चल सकता है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी भरोसेमंद बनाता है.

चार्जिंग, वारंटी और सेफ्टी फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर के सामान्य बिजली सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है. फुल चार्ज होने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है. Yamaha बैटरी पर 3 साल या 30,000 किमी की वारंटी दे रही है. सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के लिए मोटर और बैटरी को IP67 रेटिंग मिली है, जबकि बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स IP65 रेटिंग के साथ आते हैं.

तीन राइडिंग मोड और शानदार हार्डवेयर

Yamaha EC-06 में Eco, Standard और Power जैसे तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं. इसके अलावा तंग जगहों में आसानी से चलाने के लिए रिवर्स मोड भी मिलता है. सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे रियर कॉइल स्प्रिंग दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे 200 mm डिस्क ब्रेक के साथ CBS सिस्टम मिलता है.

स्मार्ट फीचर्स और बड़ा स्टोरेज

इस स्कूटर में कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें स्पीड, बैटरी स्टेटस और राइडिंग मोड की जानकारी मिलती है. LED लाइटिंग स्टैंडर्ड है. Yamaha Motor Connect R ऐप के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलती है. इसके अलावा 24.5 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है, जिसमें हेलमेट या रोजमर्रा का सामान रखा जा सकता है.

