65kmpl माइलेज के साथ Splendor को टक्कर देती है ये बाइक, कीमत सिर्फ इतनी

Honda Shine 100 आज कम्यूटर बाइक सेगमेंट में अपनी कम कीमत, बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण बेहद पॉपुलर हो चुकी है. इसे खासतौर पर रोजाना ऑफिस जाने वालों और मिडिल-क्लास परिवारों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प माना जाता है. इसका सीधा मुकाबला Hero Splendor Plus से है, लेकिन अपना कम दाम और होंडा की क्वालिटी इसे एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.

Honda Shine 100 की कीमत

Honda Shine 100 दिल्ली में 64,004 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर मिलती है, जबकि इसकी ऑन-रोड कीमत 77,425 तक जाती है. यह कीमत सीधे तौर पर Hero Splendor Plus से करीब 10,000 कम है, जिससे कम बजट वाले राइडर्स के लिए Shine 100 और भी बेहतर चुनाव बन जाती है. कम कीमत में मिलने वाली यह बाइक राइडर्स को अच्छा वैल्यू देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Honda Shine 100 में 98.98cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसमें PGM-FI और eSP टेक्नोलॉजी शामिल है. इससे बाइक की पावर डिलीवरी स्मूथ हो जाती है और इंजन ज्यादा किफायती बनता है. यह 7.38 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है, जो रोजमर्रा की शहर की सड़कों पर चलाने के लिए काफी है. इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो ट्रैफिक में बिना झटके के आरामदायक राइड देता है. केवल 99 किलो वजन होने की वजह से इसे ट्रैफिक और तंग गलियों में घुमाना आसान हो जाता है, और 85 kmph की टॉप स्पीड इसे एक संतुलित कम्यूटर बाइक बनाती है.

माइलेज

Honda Shine 100 का माइलेज इसकी सबसे बड़ी खासियत है. कंपनी के अनुसार यह बाइक 65 kmpl का माइलेज देती है, जबकि कई राइडर्स रियल लाइफ में भी 65–68 kmpl तक आसानी से पा लेते हैं. 9 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार पेट्रोल भरने पर लंबे समय तक चलती है. eSP टेक्नोलॉजी के आइडल स्टॉप-स्टार्ट फीचर से फ्यूल बचत और बढ़ जाती है, जिससे यह रोजाना चलने वालों के लिए बेहद किफायती बाइक साबित होती है.

मेंटेनेंस

Honda Shine 100 की सबसे बड़ी ताकत इसका कम मेंटेनेंस कॉस्ट है. होंडा की मजबूती और भरोसेमंद क्वालिटी के कारण इस बाइक को लंबे समय तक बिना किसी बड़े खर्च के चलाया जा सकता है. कंपनी इस पर 3 साल या 42,000 किमी की वारंटी देती है. Shine 100 की सर्विस कॉस्ट सिर्फ 800–1,200 के बीच रहती है, जो मिडिल-क्लास परिवारों के बजट को बिल्कुल फिट बैठती है.अगर आप ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो कम दाम में ज्यादा माइलेज दे, चलाने में आसान हो, रखरखाव में हल्की हो और रोजाना 30–40 किमी की राइड के लिए एकदम ठीक हो, तो Honda Shine 100 आपके लिए सबसे सही विकल्प है.

ये भी पढ़ें: एलन मस्क की टेस्ला को बड़ा झटका, भारत में नहीं चली दाल, VinFast बनी EV मार्केट की नई बादशाह!