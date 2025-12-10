हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो65kmpl माइलेज के साथ Splendor को टक्कर देती है ये बाइक, कीमत सिर्फ इतनी

65kmpl माइलेज के साथ Splendor को टक्कर देती है ये बाइक, कीमत सिर्फ इतनी

Honda Shine 100 मात्र ₹64,004 की कीमत और 65 kmpl माइलेज के साथ Hero Splendor को कड़ी टक्कर देती है. आइए इसकी कीमत, इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Dec 2025 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

Honda Shine 100 आज कम्यूटर बाइक सेगमेंट में अपनी कम कीमत, बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण बेहद पॉपुलर हो चुकी है. इसे खासतौर पर रोजाना ऑफिस जाने वालों और मिडिल-क्लास परिवारों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प माना जाता है. इसका सीधा मुकाबला Hero Splendor Plus से है, लेकिन अपना कम दाम और होंडा की क्वालिटी इसे एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.

Honda Shine 100 की कीमत

  • Honda Shine 100 दिल्ली में 64,004 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर मिलती है, जबकि इसकी ऑन-रोड कीमत 77,425 तक जाती है. यह कीमत सीधे तौर पर Hero Splendor Plus से करीब 10,000 कम है, जिससे कम बजट वाले राइडर्स के लिए Shine 100 और भी बेहतर चुनाव बन जाती है. कम कीमत में मिलने वाली यह बाइक राइडर्स को अच्छा वैल्यू देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Honda Shine 100 में 98.98cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसमें PGM-FI और eSP टेक्नोलॉजी शामिल है. इससे बाइक की पावर डिलीवरी स्मूथ हो जाती है और इंजन ज्यादा किफायती बनता है. यह 7.38 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है, जो रोजमर्रा की शहर की सड़कों पर चलाने के लिए काफी है. इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो ट्रैफिक में बिना झटके के आरामदायक राइड देता है. केवल 99 किलो वजन होने की वजह से इसे ट्रैफिक और तंग गलियों में घुमाना आसान हो जाता है, और 85 kmph की टॉप स्पीड इसे एक संतुलित कम्यूटर बाइक बनाती है.

माइलेज

  • Honda Shine 100 का माइलेज इसकी सबसे बड़ी खासियत है. कंपनी के अनुसार यह बाइक 65 kmpl का माइलेज देती है, जबकि कई राइडर्स रियल लाइफ में भी 65–68 kmpl तक आसानी से पा लेते हैं. 9 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार पेट्रोल भरने पर लंबे समय तक चलती है. eSP टेक्नोलॉजी के आइडल स्टॉप-स्टार्ट फीचर से फ्यूल बचत और बढ़ जाती है, जिससे यह रोजाना चलने वालों के लिए बेहद किफायती बाइक साबित होती है.

मेंटेनेंस

  • Honda Shine 100 की सबसे बड़ी ताकत इसका कम मेंटेनेंस कॉस्ट है. होंडा की मजबूती और भरोसेमंद क्वालिटी के कारण इस बाइक को लंबे समय तक बिना किसी बड़े खर्च के चलाया जा सकता है. कंपनी इस पर 3 साल या 42,000 किमी की वारंटी देती है. Shine 100 की सर्विस कॉस्ट सिर्फ 800–1,200 के बीच रहती है, जो मिडिल-क्लास परिवारों के बजट को बिल्कुल फिट बैठती है.अगर आप ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो कम दाम में ज्यादा माइलेज दे, चलाने में आसान हो, रखरखाव में हल्की हो और रोजाना 30–40 किमी की राइड के लिए एकदम ठीक हो, तो Honda Shine 100 आपके लिए सबसे सही विकल्प है. 

ये भी पढ़ें: एलन मस्क की टेस्ला को बड़ा झटका, भारत में नहीं चली दाल, VinFast बनी EV मार्केट की नई बादशाह!

Published at : 10 Dec 2025 03:26 PM (IST)
Tags :
100cc Bike Best Mileage Bike Honda Shine 100 Honda Shine 100 Mileage Shine 100 Vs Splendor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
बिहार
राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर कब्जा वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'अगर कोई...'
RSS पर राहुल गांधी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!
Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड पार्टी पुलिस ने ऐसे किया EXPOSE
Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?
UP News: यूपी BJP चीफ का नाम फाइनल, इस दिन होगी अनाउंसमेंट | UP BJP Chief
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
बिहार
राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर कब्जा वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'अगर कोई...'
RSS पर राहुल गांधी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
टेलीविजन
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख
छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख
जनरल नॉलेज
मौत के बाद हिंदुओं में की जाती है तेरहवीं, मुस्लिमों में क्या है रिवाज?
मौत के बाद हिंदुओं में की जाती है तेरहवीं, मुस्लिमों में क्या है रिवाज?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget