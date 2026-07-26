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हिंदी न्यूज़ऑटो151 KM रेंज के साथ एडवांस फीचर्स, Honda ने पेश किया ये स्कूटर

151 KM रेंज के साथ एडवांस फीचर्स, Honda ने पेश किया ये स्कूटर

Honda QC3 Scooter: इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका 32 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज है. इसमें आसानी से हेलमेट, बैग, किराने का सामान या रोजमर्रा की दूसरी जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 26 Jul 2026 10:06 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग लगातार बढ़ रही है.पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कम फ्यूल कॉस्ट के चलते कंपनियां नए-नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रही हैं.इसी कड़ी में होंडा ने अपना नया Honda QC3 Electric Scooter पेश किया है.

यह स्कूटर खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो रोजाना ऑफिस, कॉलेज या शहर के अंदर सफर करते हैं. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 151 किलोमीटर तक की IDC रेंज दे सकता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत काफी कम हो जाती है. 

Honda QC3 में 3kWh का फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी पैक लगाया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह स्कूटर एक बार पूरी तरह चार्ज होने के बाद 151 किलोमीटर तक चल सकता है. रोजाना 30 से 40 किलोमीटर चलने वाले लोगों के लिए यह रेंज कई दिनों तक पर्याप्त हो सकती है. यही वजह है कि यह स्कूटर डेली कम्यूट करने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है. 

स्कूटर की चार्जिंग और फीचर्स

चार्जिंग के मामले में भी Honda QC3 काफी बेहतर नजर आता है. इसकी बैटरी को 0 से 80 फीसदी तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है. वहीं पूरी बैटरी चार्ज होने में करीब 4 घंटे लगते हैं. इससे यूजर्स को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता और स्कूटर जल्दी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है. 

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसका 32 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज है.इसमें आसानी से हेलमेट, बैग, किराने का सामान या रोजमर्रा की दूसरी जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं.ज्यादा स्टोरेज होने की वजह से यह स्कूटर परिवार और ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए काफी जरूरी साबित हो सकता है. 

Honda QC3 में कई मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें Smart Key सिस्टम मिलता है, जिससे स्कूटर को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है.इसके अलावा इसमें 5-इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जो बैटरी लेवल, स्पीड और दूसरी जरूरी जानकारी दिखाता है. इसमें कनेक्टेड फीचर्स और नेविगेशन सपोर्ट भी मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है.

क्यों खास है यह स्कूटर?

Honda QC3 को खास तौर पर फैमिली और शहर में रोजाना सफर करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.अगर आपका सफर लंबा है और आप ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं जिसमें अच्छी रेंज, कम चार्जिंग समय, ज्यादा स्टोरेज और मॉडर्न फीचर्स मिलें तो यह मॉडल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 26 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Auto News Honda Electric Scooter Honda QC3 Honda QC3 Range
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