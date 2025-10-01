हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जल्द आ रही होंडा की नई इलेक्ट्रिक कार, Japan Mobility Show 2025 में दिखेगी पहली झलक

जल्द आ रही होंडा की नई इलेक्ट्रिक कार, Japan Mobility Show 2025 में दिखेगी पहली झलक

Honda अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जापान मोबिलिटी शो में नई इलेक्ट्रिक कार और कई फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स पेश करने जा रही है. इसमें होंडा 0 सीरीज SUV, कॉम्पैक्ट EV और इलेक्ट्रिक बाइक की झलक मिलेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

होंडा मोटर कंपनी (Honda Motor Co.) ने ऐलान किया है कि वह अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में होने वाले जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपने आने वाले फ्यूचर मॉडल्स पेश करेगी. इस बार शो में सिर्फ कारें ही नहीं, बल्कि चार वर्ल्ड प्रीमियर और नई मोबिलिटी सॉल्यूशंस की झलक भी देखने को मिलेगी. होंडा इस शो के जरिए यह दिखाना चाहती है कि उसका विजन सिर्फ ऑटोमोबाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि मोबिलिटी को हर दिशा में ले जाने का है.

Honda 0 Series SUV

  • शो में सबसे पहले Honda 0 Series SUV नजर आएगी. यह एक नई इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे खासतौर पर प्रैक्टिकलिटी और वैल्यू को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह गाड़ी होंडा की ग्लोबल इलेक्ट्रिक फैमिली को और मजबूत बनाएगी और आने वाले समय में कंपनी की EV स्ट्रैटेजी की अहम कड़ी साबित होगी.

शहरों के लिए नया विकल्प Honda Compact EV

  • होंडा का अगला बड़ा सरप्राइज होगा Honda Compact EV प्रोटोटाइप. इसे खासतौर पर "Joy of Driving" थीम पर तैयार किया गया है. जापान, यूके और एशिया के कई देशों में इसकी टेस्टिंग चल रही है. छोटे साइज और स्मार्ट डिजाइन के साथ यह कार शहरी इलाकों के लिए परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार होगी, जो मजेदार और आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी.

होंडा इलेक्ट्रिक बाइक और e-MTB: टू-व्हीलर

  • कारों के साथ होंडा टू-व्हीलर सेगमेंट में भी अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है. इस शो में कंपनी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट पेश करेगी, जिसमें डिजाइन और टेक्नोलॉजी का शानदार मेल होगा. इसके अलावा होंडा अपनी e-MTB (इलेक्ट्रिक-असिस्ट माउंटेन बाइक) भी लाएगी, जिसका थीम है Ride Natural, Reach New Peaks. यह 2023 में दिखाए गए कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन होगा. बता दें कि होंडा अपने नए कॉन्सेप्ट्स के साथ हाल ही में लॉन्च हुए (Honda Prelude, Honda N-ONE e, Honda CB1000F और CB1000F SE ) जैसे प्रोडक्शन मॉडल्स भी शो में पेश करेगी.

Published at : 01 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Honda Electric Car 2025 Honda 0 Series SUV Honda Compact EV Japan Mobility Show 2025
