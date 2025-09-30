हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट के बाद अब कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Royal Enfield Hunter 350? जानिए राइवल्स

GST कट के बाद अब कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Royal Enfield Hunter 350? जानिए राइवल्स

Royal Enfield Hunter 350: जीएसटी कटौती के बाद अब रॉयल एनफील्ड 350 खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. यहां हम आपको इस बाइक का फाइनेंस प्लान बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 30 Sep 2025 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. अब इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.38 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर आप दिवाली पर हंटर 350 को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिएाइक की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब जानना जरूरी है.

Royal Enfield Hunter 350 की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत लगभग 1 लाख 60 हजार रुपये है. बाइक की इस कीमत आरटीओ शुल्क, इंश्योरेंस अमाउंट और बाकी चार्जेस शामिल हैं. यह ऑन-रोड कीमत शहरों और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

हर महीने देनी होेगी कितनी EMI?

रॉयल एनफील्ड हंटर खरीदने के लिए कम से कम आपको 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करने होंगे. इसके बाद 1.50 लाख रुपये लोन के तौर पर लेने होंगे. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और यह लोन 9 फीसदी की ब्याज दर से 3 साल के लिए मिल जाता है तो EMI लगभग 4 हजार 756 बनेगी. ऐसे में अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपके लिए दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. 

Royal Enfield Hunter 350 का पावरट्रेन

अब इंजन की बात की जाए तो हंटर 350 में 349cc J-सीरीज एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. ये पावरट्रेन 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप असिस्ट क्लच के साथ मिलता है. इस नए कलर एडिशन की बुकिंग रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के माध्यम से शुरू हो चुकी है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर?

अगर राइवल बाइक्स की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 टीवीएस रोनिन, होंडा Honda H'ness CB350/CB350 RS जैसी रेट्रो स्टाइल बाइक्स को कड़ी टक्कर देती हैं. इसके अलावा जावा 42 और बुलेट 350 भी इसकी राइवल्स हैं,हालांकि जावा 42 थोड़ी महंगी है.

Published at : 30 Sep 2025 05:05 PM (IST)
Royal Enfield Royal Enfield Hunter 350 Royal Enfield Hunter 350 On EMI
