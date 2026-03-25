हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda City Facelift की टेस्टिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्च, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी खास?

Honda City Facelift की टेस्टिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्च, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी खास?

Honda City Facelift: नई Honda City फेसलिफ्ट की टेस्टिंग शुरू हो गई है. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स, इंजन और भारत में लॉन्च से जुड़ी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

होंडा की सबसे पसंदीदा सेडान कार Honda City अब नए रूप में आने की तैयारी में है. हाल ही में इस कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि कंपनी इस पर काम कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Honda City को ब्राजील में टेस्ट किया जा रहा है. टेस्ट के समय कार पूरी तरह से कवर में थी, इसलिए इसका पूरा डिजाइन साफ नहीं दिख पाया. हालांकि कार का पिछला हिस्सा थोड़ा नजर आया, जिसमें LED टेललाइट्स और मौजूदा मॉडल जैसा टेलगेट देखा गया. आइए विस्तार से जानते हैं.

इंटीरियर और नए फीचर्स क्या होंगे?

नई Honda City फेसलिफ्ट के इंटीरियर में ज्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी अपडेट जरूर मिल सकते हैं. इसमें नए सीट कवर, नए ट्रिम्स और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, जिससे ड्राइविंग और पार्किंग आसान हो जाएगी. होंडा हमेशा अपनी कारों में प्रीमियम फील देने के लिए जानी जाती है, इसलिए इस बार भी कंपनी आराम और टेक्नोलॉजी दोनों का अच्छा ध्यान रखेगी. नई सिटी में पहले की तरह ही अच्छा केबिन स्पेस और आरामदायक सीट्स मिलने की उम्मीद है.

इंजन और माइलेज

इंजन के मामले में नई Honda City फेसलिफ्ट में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही 1.5 लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो मौजूदा मॉडल में आता है. यह इंजन 121PS की पावर और 145Nm का टॉर्क देता है. कार में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा. माइलेज की बात करें तो मैनुअल वर्जन में करीब 17 से 18 kmpl और ऑटोमैटिक में 18 से 19 kmpl का माइलेज मिल सकता है.

हाइब्रिड मॉडल की खासियत

Honda City का हाइब्रिड वर्जन भी इस फेसलिफ्ट में जारी रहेगा. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है, जिसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी जुड़ी होती है. यह सेटअप कुल 126PS पावर और 253Nm टॉर्क देता है. इसमें e-CVT गियरबॉक्स और EV, Hybrid और Engine जैसे अलग-अलग ड्राइव मोड मिलते हैं. सबसे खास बात इसका माइलेज है, जो करीब 27 kmpl तक जाता है. यह उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो ज्यादा माइलेज और कम खर्च चाहते हैं.

भारत में लॉन्च कब होगी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Honda City फेसलिफ्ट को 2026 में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख नहीं बताई है. वहीं, साल 2028 तक इसका पूरी तरह नया जनरेशन मॉडल भी आ सकता है, जिसमें और ज्यादा एडवांस फीचर्स और नया डिजाइन मिलेगा. नई जनरेशन सिटी एक नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी, जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों को सपोर्ट करेगा. साथ ही यह आने वाले नियमों को भी पूरा करेगी.

यह भी पढ़ें:-

ईरान वॉर से बढ़ी टेंशन, इन BS6 गाड़ियों पर लग सकता है ब्रेक, बड़ी संख्या में होंगी प्रभावित 

Published at : 25 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Honda City Facelift 2026 New Honda City Features Honda City India Launch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Honda City Facelift की टेस्टिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्च, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी खास?
Honda City Facelift की टेस्टिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्च, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी खास?
ऑटो
3 हजार से कम की EMI पर मिल जाएंगी ये बाइक्स, लिस्ट में Splendor से Platina तक के नाम शामिल
3 हजार से कम की EMI पर मिल जाएंगी ये बाइक्स, लिस्ट में Splendor से Platina तक के नाम शामिल
ऑटो
Creta-Seltos को टक्कर देने आ रही नई जर्मन SUV, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश, जानें कब होगी लॉन्च?
Creta-Seltos को टक्कर देने आ रही नई जर्मन SUV, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश, जानें कब होगी लॉन्च?
ऑटो
अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही चला पाएंगे कार, यहां की सरकार ने लागू किया कड़ा नियम, करना होगा पालन
अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही चला पाएंगे कार, यहां की सरकार ने लागू किया कड़ा नियम
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नेवी का सख्त एक्शन! कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा
Live: हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC नेवी का सख्त एक्शन! कराची जा रहे कंटेनर जहाज सेलेन को वापस भेजा
पंजाब
Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
इंडिया
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, फ्रेंचाइजी ने इस दिग्गज को दिया सम्मान
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, इस दिग्गज को दिया सम्मान
ओटीटी
O Romeo OTT Release: शाहिद-तृप्ति की 'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
Results
MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
Home Tips
Home Dry Cleaning Tips: अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget