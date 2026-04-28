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हिंदी न्यूज़ऑटोइस दिन लॉन्च होगी नई Honda City, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में होगा बड़ा अपग्रेड, जानें कीमत

इस दिन लॉन्च होगी नई Honda City, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में होगा बड़ा अपग्रेड, जानें कीमत

नई Honda City फेसलिफ्ट 2026 एक शानदार अपडेट के रूप में सामने आ सकती है. इसमें मौजूदा पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन ही मिलेंगे. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 12:32 PM (IST)
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भारत में प्रीमियम सेडान सेगमेंट में Honda City का नाम काफी भरोसेमंद माना जाता है. अब कंपनी इस पॉपुलर कार का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है, जो 22 मई 2026 को बाजार में आएगा. ये अपडेट 5th जनरेशन City के बाद पहला बड़ा बदलाव होगा. पिछले कुछ समय से इस सेगमेंट में मुकाबला काफी बढ़ गया है, जहां Volkswagen Virtus, Skoda Slavia और Hyundai Verna जैसी कारें मजबूत चुनौती दे रही हैं. ऐसे में Honda इस नए अपडेट के जरिए अपनी पकड़ फिर से मजबूत करना चाहती है.

डिजाइन में मिलेगा फ्रेश और मॉडर्न लुक

अगर डिजाइन की बात करें तो नई Honda City का बेस लुक पहले जैसा ही रहेगा. कंपनी इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी, लेकिन कुछ छोटे-छोटे अपडेट इसे नया और अट्रैक्टिव बनाएंगे. इसमें नए डिजाइन के बंपर दिए जा सकते हैं, जो कार के फ्रंट को ज्यादा स्टाइलिश बनाएंगे. इसके साथ ही हेडलैंप और टेललैंप को भी अपडेट किया जा सकता है. हालांकि, कार की साइड प्रोफाइल यानी इसकी शेप में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, ताकि इसकी पहचान बनी रहे.

इंटीरियर और फीचर्स में बड़ा बदलाव

नई Honda City के इंटीरियर में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें नया और बेहतर सॉफ्टवेयर दिया जाएगा. इससे यूजर को इस्तेमाल में आसानी और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है, जिससे ड्राइवर को सभी जरूरी जानकारी साफ और आसान तरीके से मिलेगी. ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टेबल सीट और फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन का फीचर भी मिल सकता है. इस कार में 360 डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है, जो पार्किंग और ड्राइविंग को आसान बनाएगा. सबसे खास बात यह है कि ADAS सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा का स्तर और बढ़ेगा. 

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या मिलेगा?

इंजन के मामले में नई Honda City में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें पहले की तरह 1.5 लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो करीब 121 हॉर्सपावर की ताकत देता है. इसके अलावा, 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी मिलेगा, जो करीब 126 हॉर्सपावर की पावर देता है. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल और CVT दोनों ऑप्शन मिलते रहेंगे. यह इंजन पहले से ही अपनी स्मूद ड्राइविंग और अच्छे माइलेज के लिए जाना जाता है.

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Published at : 28 Apr 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Honda City Sedan India Honda City Facelift 2026 New Honda City Launch Date
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