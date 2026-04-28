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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलेगी 1000 KM, एडवांस फीचर्स के साथ जल्द लॉन्च होगी Honda ZR-V, जानें राइवल्स

फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, एडवांस फीचर्स के साथ जल्द लॉन्च होगी Honda ZR-V, जानें राइवल्स

Honda ZR-V Powertrain: होंडा की इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन होगा. यह टेक्नोलॉजी पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती है. आइए डिटेल जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 28 Apr 2026 08:49 AM (IST)
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Honda भारत में अपनी नई रणनीति के तहत प्रीमियम सेगमेंट में वापसी की तैयारी कर रही है. इसकी शुरुआत Honda ZR-V से होगी. यह SUV पहली बार भारतीय बाजार में लाई जा रही है और इसे कंपनी एक खास 'हेलो मॉडल' के तौर पर पेश करेगी, यानी यह कार ब्रांड की इमेज को मजबूत करने के लिए होगी, न कि बड़े लेवल पर बिक्री के लिए होगी. 

Honda ZR-V को भारत में पूरी तरह से इंपोर्ट (CBU) करके लाया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत भी प्रीमियम रेंज में रहने की उम्मीद है. यह SUV पहले भारत में बिक चुकी Honda CR-V से ऊपर की कैटेगरी में रखी जाएगी. इसका मुकाबला Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron जैसी महंगी और फीचर-लोडेड 5-सीटर SUVs से होगा.

कैसा होगा डिजाइन?

अगर डिजाइन की बात करें तो ZR-V लगभग 4.5 मीटर से ज्यादा लंबी होगी, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस काफी मजबूत रहेगी. .इसका फ्रंट लुक काफी बोल्ड और स्पोर्टी होगा, जिसमें शार्प हेडलाइट्स और बड़ा ग्रिल दिया जाएगा.यह SUV उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो प्रीमियम और स्टाइलिश कार चाहते हैं. 

फीचर्स के मामले में भी यह कार काफी एडवांस होगी. इसमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, जिससे गर्मी में बैठना आरामदायक होगा. डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल से ड्राइवर और पैसेंजर अपनी-अपनी पसंद का तापमान सेट कर सकेंगे. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और कई अन्य मॉडर्न फीचर्स भी दिए जाएंगे, जो इसे लग्ज़री फील देंगे. 

Honda ZR-V का पावरट्रेन 

Honda ZR-V की सबसे बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन होगा. यह टेक्नोलॉजी पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती है, जिससे कार ज्यादा माइलेज देती है और कम फ्यूल खर्च करती है. खबरों के मुताबिक, यह SUV एक बार फुल टैंक में लगभग 1000 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इस सेगमेंट में एक बड़ी बात है, क्योंकि इसके मुकाबले वाली SUVs में इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलता. 

Honda ZR-V को भारत में बड़े पैमाने पर नहीं बेचा जाएगा.यह सीमित संख्या में आएगी और खास ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश की जाएगी.इसका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि Honda आने वाले समय में भारत में और भी नई और एडवांस कारें लाने की तैयारी कर रही है. कुल मिलाकर, Honda ZR-V एक प्रीमियम, टेक्नोलॉजी से भरपूर और स्टाइलिश SUV होगी, जो भारत में Honda के नए दौर की शुरुआत का संकेत देती है.

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Published at : 28 Apr 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Honda ZR-V Honda ZR-V Powertrain Honda ZR-V Design
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