Creta को टक्कर देने आ रही है Honda की नई SUV, टीजर हुआ जारी, जानें फीचर्स

हिंदी न्यूज़ऑटोCreta को टक्कर देने आ रही है Honda की नई SUV, टीजर हुआ जारी, जानें फीचर्स

Honda ने अपनी SUV Elevate का नया एडिशन टीजर जारी किया है, जो Creta को टक्कर देने वाला है. नए एडिशन में ब्लैक और रेड डिजाइन के साथ दमदार फीचर्स, 1.5 लीटर इंजन और शानदार सेफ्टी सिस्टम मिलेंगे.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

होंडा कार्स इंडिया जल्द ही अपनी पॉपुलर SUV Elevate का एक नया एडिशन लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस नई SUV का टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें इसके स्पोर्टी लुक की झलक दिखती है. Honda की यह नई गाड़ी सीधा मुकाबला Hyundai Creta से करेगी. टीजर में कार के डिजाइन का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया है, लेकिन जो नजर आता है, वह काफी आकर्षक है. इसमें पहले वाले ब्लैक एडिशन जैसा ही डिजाइन दिया गया है, लेकिन इस बार कुछ नए बदलाव भी नजर आ रहे हैं.

टीजर में क्या दिखा? 

  • Honda के टीजर में SUV की फ्रंट ग्रिल को नए लुक में दिखाया गया है. ग्रिल पर इस बार रेड कलर की एक पतली लाइन दी गई है, जो ऊपर से नीचे तक जा रही है. यह इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी बनाती है. इसके अलावा, फॉग लैंप के पास और एलॉय व्हील्स के दो स्पोक्स पर भी रेड कलर की झलक नजर आती है. पूरे व्हील्स ग्लॉस ब्लैक कलर में हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं. हेडलैंप्स को जोड़ने वाली क्रोम लाइन भी अब ब्लैक फिनिश में दी गई है, जैसा कि ब्लैक एडिशन में था.

 Explorer Edition

  • Honda ने अपने टीजर पोस्ट में लिखा है, “A bold companion for the explorer in you” यानी “आपके अंदर के एक्सप्लोरर के लिए एक दमदार साथी.” इस लाइन से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस SUV का नाम Explorer Edition हो सकता है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन पहले से चली आ रही चर्चाओं और इस टीजर की थीम को देखकर यही लगता है कि Honda Elevate Explorer Edition ही इसका नाम हो सकता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • इस नए एडिशन में इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 119 बीएचपी की पावर और 145 एनएम का टॉर्क देता है. SUV में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्टेप CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी रहेगा. कंपनी CNG वर्जन का विकल्प भी देती है, लेकिन वह डीलर-लेवल फिटमेंट के तौर पर उपलब्ध होगा.

फीचर्स और सुरक्षा

  • Honda Elevate हमेशा से अपनी प्रीमियम सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर्स के लिए जानी जाती है. नए एडिशन में भी वही शानदार फीचर्स मिलेंगे जैसे -इस SUV में लेवल-2 ADAS सिस्टम, छह एयरबैग, LaneWatch कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसी मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं. कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. Honda अपनी Elevate SUV के साथ 3 साल/अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी देती है, जिसे 7 साल या 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है.

Published at : 02 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Tags :
Honda Auto News INDIA Honda SUV 2025 Honda Elevate Explorer Edition
