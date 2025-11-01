एक्सप्लोरर
OpenAI के फाउंडर को 7 साल से घुमा रही है टेस्ला, 37 लाख की बुकिंग गई पानी में, अब तक नहीं मिली कार
OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने 7 साल पहले Tesla कार बुक की थी, लेकिन न कार मिली और न ही 37 लाख रुपये की एडवांस राशि वापस की गई. आइए इस कार की खासियत जानते हैं.
AI की दुनिया में बड़ा नाम रखने वाले OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन इस बार किसी AI प्रोजेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के कारण सुर्खियों में हैं. दरअसल, सैम ने साल 2018 में टेस्ला की एक कार बुक की थी और इसके लिए करीब $45,000 (लगभग 37 लाख रुपये) का एडवांस पेमेंट किया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि सात साल बाद भी उन्हें न कार मिली और न ही पैसे वापस मिले.
X पर सैम ऑल्टमैन का खुलासा
- सैम ऑल्टमैन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इस मामले का खुलासा किया. उन्होंने लिखा,“मैं टेस्ला कार के लिए बहुत उत्साहित था. देरी समझ में आती है, लेकिन 7.5 साल का इंतजार अब बहुत लंबा हो गया है.” उन्होंने अपनी 2018 की बुकिंग कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. पोस्ट में ऑल्टमैन ने बताया कि उन्होंने कई बार रिफंड की मांग की, लेकिन टेस्ला की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. येां तक कि जब उन्होंने ईमेल भेजा, तो वह “Email Address Not Found” के एरर के साथ बाउंस होकर लौट आया.
कौन-सी कार बुक की थी सैम ऑल्टमैन ने?
- ऑल्टमैन ने कार का मॉडल नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने Tesla Roadster बुक की थी. ये वही इलेक्ट्रिक सुपरकार है जिसे एलन मस्क ने 2017 में “दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार” बताया था. रोडस्टर को 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन प्रोडक्शन लगातार टलता गया और अब उम्मीद है कि ये 2025 के बाद ही बाजार में आएगी.
37 लाख फंसे, टेस्ला की चुप्पी पर उठे सवाल
- ऑल्टमैन ने बताया कि उन्होंने जब बुकिंग कैंसिल कर रिफंड मांगा, तो कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इस पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर OpenAI के CEO को टेस्ला से जवाब नहीं मिल रहा, तो आम ग्राहकों का क्या हाल होगा? अब तक एलन मस्क या टेस्ला की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. दिलचस्प बात ये है कि मस्क और ऑल्टमैन के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण माने जाते हैं. एलन मस्क कभी OpenAI के सह-संस्थापक थे, लेकिन अब अक्सर कंपनी की आलोचना करते नजर आते हैं.
कैसी है Tesla Roadster?
- टेस्ला रोडस्टर को 2017 में पेश किया गया था और कंपनी का दावा था कि ये कार 1.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 400 किमी/घंटा तक होगी,लेकिन इतने सालों में इसका मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सका. कई ग्राहकों को कार न मिलने के साथ-साथ रिफंड भी नहीं मिला. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेस्ला फिलहाल Cybertruck और Model Y अपडेट्स पर ध्यान दे रही है, जिसके कारण रोडस्टर प्रोजेक्ट लगातार टल रहा है.
