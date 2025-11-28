भारतीय 160cc बाइक्स युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है. इसी सेगमेंट में Hero Xtreme 160R 4V और Bajaj Pulsar N160 दो ऐसी बाइक्स हैं, जो लगातार लोगों की पसंद बनी हुई हैं. दोनों बाइक्स स्पोर्टी डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और रोजाना की राइडिंग के लिए परफॉर्मेंस पेश करती हैं, लेकिन खरीदने से पहले इनके बीच फर्क जानना जरूरी है. आइए विस्तार से जानते हैं.

कीमत और वैरिएंट्स में अंतर

हीरो एक्सट्रीम 160आर 4वी की कीमत करीब 1.30 लाख रुपये है और ये सिर्फ एक ही वैरिएंट में आती है. दिल्ली में इसका ऑन-रोड प्राइस लगभग 1.50 लाख रुपये तक जाता है, जिसमें इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस शामिल हैं. दूसरी ओर बजाज पल्सर एन160 तीन वैरिएंट्स में उपलब्ध है. इसके बेस मॉडल की कीमत 1.13 लाख रुपये, मिड वेरिएंट 1.23 लाख रुपये और टॉप USD फोर्क तथा डुअल-चैनल ABS वाला मॉडल 1.26 लाख रुपये में आता है. कीमत के हिसाब से पल्सर एन160 ज्यादा विकल्पों के साथ किफायती भी पड़ती है.

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

एक्सट्रीम 160आर 4वी का वजन 145 किलोग्राम है, जिससे यह सिटी राइड के लिए हल्की और कंट्रोल में रहने वाली बाइक बन जाती है. इसके मुकाबले पल्सर एन160 थोड़ी भारी है और 154 किलोग्राम वजन रखती है, हालांकि बड़ा 14 लीटर टैंक लॉन्ग राइड में फायदा देता है. फीचर्स में हीरो एक्सट्रीम काफी आगे है, जिसमें डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर सिस्टम और 30 से ज्यादा स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं. पल्सर में भी ब्लूटूथ, ABS मोड्स और LED लाइटिंग दी गई है, लेकिन एडवांस्ड फीचर्स की संख्या कम है.

इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज

हीरो का 163.2cc, 4-वॉल्व इंजन 16.9 PS पावर देता है और हाई रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है. इसके मुकाबले पल्सर का 164.82cc इंजन 16 PS पावर देता है और मिड-रेंज परफॉर्मेंस में ज्यादा मजेदार लगता है. माइलेज में दोनों लगभग बराबर हैं, जहां एक्सट्रीम 45-48 kmpl और पल्सर 45-51 kmpl का रियल-वर्ल्ड माइलेज देती है.

