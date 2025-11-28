एक्सप्लोरर
Hero Xtreme 160R 4V Vs Pulsar N160: माइलेज, पावर और कीमत में किसका पलड़ा भारी? खरीदने से पहले जान लें डिटेल्स
Hero Xtreme 160R 4V और Bajaj Pulsar N160 दोनों 160cc सेगमेंट की पॉपुलर बाइक्स हैं. आइए जानें कीमत, इंजन, फीचर्स और माइलेज के आधार पर कौन बेहतर है.
भारतीय 160cc बाइक्स युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है. इसी सेगमेंट में Hero Xtreme 160R 4V और Bajaj Pulsar N160 दो ऐसी बाइक्स हैं, जो लगातार लोगों की पसंद बनी हुई हैं. दोनों बाइक्स स्पोर्टी डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और रोजाना की राइडिंग के लिए परफॉर्मेंस पेश करती हैं, लेकिन खरीदने से पहले इनके बीच फर्क जानना जरूरी है. आइए विस्तार से जानते हैं.
कीमत और वैरिएंट्स में अंतर
- हीरो एक्सट्रीम 160आर 4वी की कीमत करीब 1.30 लाख रुपये है और ये सिर्फ एक ही वैरिएंट में आती है. दिल्ली में इसका ऑन-रोड प्राइस लगभग 1.50 लाख रुपये तक जाता है, जिसमें इंश्योरेंस और अन्य चार्जेस शामिल हैं. दूसरी ओर बजाज पल्सर एन160 तीन वैरिएंट्स में उपलब्ध है. इसके बेस मॉडल की कीमत 1.13 लाख रुपये, मिड वेरिएंट 1.23 लाख रुपये और टॉप USD फोर्क तथा डुअल-चैनल ABS वाला मॉडल 1.26 लाख रुपये में आता है. कीमत के हिसाब से पल्सर एन160 ज्यादा विकल्पों के साथ किफायती भी पड़ती है.
स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
- एक्सट्रीम 160आर 4वी का वजन 145 किलोग्राम है, जिससे यह सिटी राइड के लिए हल्की और कंट्रोल में रहने वाली बाइक बन जाती है. इसके मुकाबले पल्सर एन160 थोड़ी भारी है और 154 किलोग्राम वजन रखती है, हालांकि बड़ा 14 लीटर टैंक लॉन्ग राइड में फायदा देता है. फीचर्स में हीरो एक्सट्रीम काफी आगे है, जिसमें डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर सिस्टम और 30 से ज्यादा स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं. पल्सर में भी ब्लूटूथ, ABS मोड्स और LED लाइटिंग दी गई है, लेकिन एडवांस्ड फीचर्स की संख्या कम है.
इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज
- हीरो का 163.2cc, 4-वॉल्व इंजन 16.9 PS पावर देता है और हाई रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है. इसके मुकाबले पल्सर का 164.82cc इंजन 16 PS पावर देता है और मिड-रेंज परफॉर्मेंस में ज्यादा मजेदार लगता है. माइलेज में दोनों लगभग बराबर हैं, जहां एक्सट्रीम 45-48 kmpl और पल्सर 45-51 kmpl का रियल-वर्ल्ड माइलेज देती है.
ये भी पढ़ें: इंतजार खत्म! Maruti जल्द करेगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार की कीमतों का ऐलान, जानें फीचर्स और रेंज की डिटेल्स
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL