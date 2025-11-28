मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara का इंतजार अब आखिरकार खत्म होने वाला है. कई महीनों तक लॉन्च डेट आगे बढ़ती रही, लेकिन अब कंपनी ने इसका डेट कंफर्म कर दिया है. मारुति 2 दिसंबर, 2025 को अपनी पहली EV की कीमतों का आधिकारिक ऐलान करेगी. इस लॉन्च से भारत में मारुति की इलेक्ट्रिक जर्नी की शुरुआत होने जा रही है. आइए विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, इस इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन कंपनी पहले ही शुरू कर चुकी है और शुरुआती 6,000 यूनिट्स यूरोप और यूके भेज भी दिए गए हैं. गुजरात स्थित प्लांट में बनी ये SUV भारत में 10 कलर ऑप्शन्स और तीन वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी. मारुति अब तक पेट्रोल और CNG कारों में महारत रखती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ये कार उसके लिए नया और महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.

दो बैटरी पैक और दमदार मोटर

रेंज की बात करें तो मारुति ने इस कार में दो बैटरी पैक -48.8kWh और 61.1kWh देने का फैसला लिया है. दोनों बैटरी पैक के साथ एक-एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप पर काम करती है. मारुति का दावा है कि ये इलेक्ट्रिक SUV फुल चार्ज पर करीब 500 किलोमीटर चल सकेगी. शहर हो या लंबा हाईवे रूट, e-Vitara को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रेंज की परेशानी महसूस ही न हो. सबसे खास बात ये है कि यदि आप जल्दी में हैं, तो इसका DC फास्ट चार्जर सिर्फ 50 मिनट में बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज कर देता है. ये फीचर इसे लंबी जर्नी के लिए और भी बेहतर बनाता है.

प्रीमियम फीचर्स से लैस

मारुति ने e-Vitara को अपने सेगमेंट में प्रीमियम और फीचर-पैक कार बनाने पर ज्यादा फोकस किया है. इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर सिर्फ महंगी इलेक्ट्रिक SUVs में देखने को मिलते हैं. कार में लेवल-2 ADAS, 360° कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं. इसके अलावा ड्राइव मोड्स, सुजुकी कनेक्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और 7 एयरबैग्स जैसे सुरक्षा फीचर्स इसे और भी मजबूत बनाते हैं.

