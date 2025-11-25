हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra से लेकर Tata तक! जल्द लॉन्‍च करने वाली है ये 4 नई Electric SUVs, देखें लिस्ट

Mahindra से लेकर Tata तक! जल्द लॉन्‍च करने वाली है ये 4 नई Electric SUVs, देखें लिस्ट

भारत में अगले 6–9 महीनों में Mahindra, Tata और Maruti की 4 नई इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च होने जा रही हैं. आइए XEV 9S, Sierra EV, e Vitara और XUV 3XO EV के फीचर्स और रेंज पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में SUV का क्रेज पहले से ही काफी ज्यादा है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक SUVs की मांग तेजी से बढ़ रही है. यही वजह है कि अगले 6 से 9 महीनों में Mahindra, Tata और Maruti जैसे बड़े ब्रांड एक के बाद एक अपनी नई इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने की तैयारी में हैं. अगर आप दिसंबर 2025 या 2026 में कोई नई SUV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये लॉन्च लिस्ट आपके लिए बेहद काम की है. इनमें फैमिली खरीदारों के लिए 7-सीटर विकल्प भी होगा और शहरी खरीदारों के लिए कॉम्पैक्ट EVs भी. आइए जानते हैं कि आने वाले महीनों में कौन-कौन सी इलेक्ट्रिक SUVs भारतीय सड़कों पर धमाका करने आ रही हैं.

Mahindra XEV 9S

  • Mahindra XEV 9S को कंपनी की फ्लैगशिप फैमिली इलेक्ट्रिक SUV के रूप में लॉन्च किया जाएगा. ये Mahindra की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक तीन-रो वाली SUV होगी. INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी इस SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है. Mahindra इसे उन लोगों के लिए पेश करेगी जो लंबी दूरी, स्पेस और प्रीमियम फील चाहते हैं, लेकिन महंगी लग्जरी ब्रांडों के बजाए भारतीय विकल्प चुनना चाहते हैं. इसका डिजाइन और फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में जबरदस्त विकल्प बनाएंगे.

Mahindra XUV 3XO EV

  • Mahindra की एक और EV, XUV 3XO EV को भी कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. इसे खासतौर पर शहर के खरीदारों और पहली बार EV खरीदने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. लॉन्च होने पर इसकी सीधी टक्कर Tata Punch EV और Nexon EV के कुछ वेरिएंट्स से होगी. यह SUV साइज में छोटी होगी, लेकिन फीचर्स, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी मजबूत दिखाई देती है.

Maruti Suzuki e Vitara

  • Maruti जल्द ही अपनी पहली मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV e Vitara भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. इस SUV में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए जाएंगे और ये लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड फीचर्स के साथ आएगी. Maruti का EV मार्केट में एंट्री करना काफी बड़ा कदम होगा.

Tata Sierra EV

  • Tata Sierra EV को आज यानी 25 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है और यह टाटा की इलेक्ट्रिक लाइनअप में सबसे चर्चित मॉडल है. इसमें Harrier EV से भी बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है और इसकी रेंज 542 km से 656 km तक हो सकती है. यह SUV वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और प्रीमियम टेक फीचर्स के साथ आएगी. Sierra EV का डिज़ाइन और रेंज इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट का मजबूत खिलाड़ी बनाएगा.

ये भी पढ़ें: ट्रिपल स्क्रीन और दमदार लुक के साथ आज लॉन्‍च होगी Tata Sierra, जानें कितनी हो सकती है कीमत

Published at : 25 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra EV Mahindra XUV 3XO EV Maruti E Vitara Mahindra XEV 9S Upcoming Electric SUVs India
