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हिंदी न्यूज़ऑटोHero Xpulse 450: मिलेंगे ऐसे फीचर्स, जो बाइक में नहीं देखे होंगे

Hero Xpulse 450: मिलेंगे ऐसे फीचर्स, जो बाइक में नहीं देखे होंगे

Hero Xpulse 450: Hero Xpulse 450 EICMA 2026 में हुई अनवील. कार जैसे Android Auto-CarPlay फीचर्स, 421cc इंजन और 46.7bhp पावर से लैस है यह बाइक.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 04 Nov 2026 04:49 PM (IST)
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Hero Xpulse 450: इटली में चल रहे EICMA 2026 शो में अबतक कई बाइक्स अपना दम दिखा चुकीं हैं. इस बीच हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने अपनी Xpulse 450 बाइक पेश की है. शो में लॉन्च होते ही Xpulse 450 की जमकर तारीफ हो रही है. क्योंकि कंपनी ने इस बाइक में ऐसे फीचर्स दिए हैं. जो की आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलेगा.

बता दें कि लंबी दूरी की टूरिंग और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए यह बाइक एक प्रीमियम ऑप्शन के रूप में सामने आई है. चलिए जानते हैं कि इस नई एक्सपल्स 450 में कौन-कौन सी खासियतों का तड़का लगाया गया है.

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Android Auto और Apple CarPlay

बता दें कि Hero Xpulse 450 का सबसे बड़ा और हाइलाइटिंग फीचर इसका 7-इंच का लैंडस्केप TFT डिस्प्ले है. इस सेगमेंट में पहली बार Android Auto और Apple CarPlay का फुल इंटीग्रेशन दिया गया है.

जिसकी मदद से राइडर्स अपने स्मार्टफोन को बाइक स्क्रीन से जोड़कर सीधे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल्स और म्यूजिक का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा स्क्रीन में रेन, रोड, ट्रेल और ऑफ-रोड जैसे 4 राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS की कस्टमाइज्ड सेटिंग्स भी देखने को मिलती हैं.

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421cc का मिलता है इंजन

जबकि परफॉर्मेंस के मामले में भी यह बाइक पुरानी Xpulse 210 के मुकाबले काफी आगे है. क्योंकि इसमें बिल्कुल नया 421cc का 4-वॉल्व, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है.

यह इंजन 9,100 rpm पर 46.7 bhp की अधिकतम पावर और 7,500 rpm पर 38 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. जिसमें स्मूथ गियर शिफ्टिंग और बेहतर कंट्रोल के लिए असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

ऑफ-रोडिंग के लिए बेस्ट है

बता दें कि खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें 43mm का KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क दिया गया है. जो 225mm का सस्पेंशन ट्रैवल देता  है. इसमें 230mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. बेहतरीन ग्रिप के लिए इसमें 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील सेटअप दिया गया है. रैली से इंस्पायर्ड इसका फ्रंट फेसिया, ट्यूबलर प्रोटेक्शन बार, इंजन बैश प्लेट और मस्कुलर फ्यूल टैंक इसे बेहद एग्रेसिव लुक देते हैं.

कब होगी लॉन्च?

जानकारी दें दे कि हीरो की यह नई एडवेंचर बाइक फिलहाल अपने प्रोडक्शन-रेडी प्रोटोटाइप अवतार में दिखाई गई है. कंपनी इसे 2027 की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकती है.

भारतीय बाजार में उतरने के बाद इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, केटीएम 390 एडवेंचर और नॉर्टन एटलस जैसी दिग्गज मोटरसाइकिलों से होगा. कार वाले फीचर्स और डकार वाली क्षमता के चलते यह इस सेगमेंट की सबसे चर्चित बाइक बन गई है.

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Published at : 04 Nov 2026 04:21 PM (IST)
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