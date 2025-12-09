हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHero Splendor vs Honda Shine: हीरो स्प्लेंडर या होंडा शाइन, कौन सी बाइक देती है बेहतर माइलेज?

Hero Splendor vs Honda Shine: हीरो स्प्लेंडर या होंडा शाइन, कौन सी बाइक देती है बेहतर माइलेज?

Hero Splendor vs Honda Shine Mileage Comparison: हीरो स्प्लेंडर और होंडा शाइन दोनों ही दमदार मोटरसाइकिल हैं. हीरो और होंडा की इन दोनों बाइक के इंजन और माइलेज के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 09 Dec 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

Hero Splendor And Honda Shine Mileage: बाइक आज के समय में लोगों की रोज-मर्रा की जरूरत बन गई है. डेली अप-डाउन के लिए लोग ज्यादा मोटरसाइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में रोजाना बाइक चलाने के लिए बेहतर माइलेज वाली बाइक खरीदने में ही फायदा रहता है. इसके साथ ही लोग सस्ती बाइक खरीदना भी पसंद करते हैं. भारतीय बाजार में सस्ती और बेहतर माइलेज देने वाली बाइक्स में हीरो स्प्लेंडर प्लस और होंडा शाइन शामिल हैं.

हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus)

हीरो स्प्लेंडर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है. ये बाइक चार वेरिएंट्स में भारतीय बाजार में शामिल है. स्प्लेंडर प्लस में एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर OHC इंजन लगा है. बाइक में लगे इस इंजन से 8,000 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम प्राइस 73,902 रुपये से शुरू होकर 76,437 रुपये तक जाती है.

होंडा शाइन (Honda Shine)

होंडा शाइन भी बेहतर माइलेज देने के लिए जानी जाती है. होंडा की इस मोटरसाइकिल में 4-स्ट्रोक, SI, BS-VI इंजन लगा है, जिससे 7,500 rpm पर 7.93 kW की पावर और 6,000 rpm पर 11 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. ये बाइक छह कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में है. होंडा शाइन की एक्स-शोरूम प्राइस 79,352 रुपये से शुरू होकर 83,711 रुपये के बीच है.

स्प्लेंडर या शाइन, किसमें मिलेगा बेहतर माइलेज?

हीरो स्प्लेंडर प्लस 61 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. इस बाइक में 9.8 लीटर तक फ्यूल डलवाया जा सकता है, जिससे ये बाइक टंकी फुल कराने पर करीब 598 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. वहीं होंडा शाइन एक लीटर पेट्रोल में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है. ये बाइक 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है, जिससे इस बाइक की टंकी फुल कराने पर 578 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है.इस तरह देखा जाए तो ये दोनों बाइक ही टंकी फुल कराने पर 550 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक जा सकती हैं.

Published at : 09 Dec 2025 01:49 PM (IST)
Honda Hero Splendor Honda Shine Hero Splendor
