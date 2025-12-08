एक्सप्लोरर
Creta को टक्कर देने वाली Tata Sierra को सिर्फ 2 लाख डाउन पेमेंट देकर ला सकते हैं घर, जानें कितनी बनेगी EMI
Tata Sierra मुख्य रूप से भारतीय बाज़ार में mid-size SUV सेगमेंट में Hyundai Creta को कड़ी टक्कर देती है. आइए इसकी ऑन-रोड कीमत, EMI, इंजन और फीचर्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
Tata Motors ने अपनी मशहूर Sierra को नए रूप में फिर लॉन्च किया है. यह कार आते ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. कंपनी 16 दिसंबर 2025 से इसकी बुकिंग शुरू करेगी. अगर आप इस SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए इसके ऑन-रोड प्राइस, डाउन पेमेंट और EMI का पूरा हिसाब समझते हैं और फीचर्स और इंजन की डिटेल्स जानते हैं.
Tata Sierra 2025 की ऑन-रोड कीमत
- Tata Sierra के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है. टॉप मॉडल की कीमत 18.49 लाख रुपये तक जाती है. अगर आप दिल्ली में Tata Sierra Smart Plus 1.5 पेट्रोल बेस मॉडल खरीदते हैं, तो उसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 13.44 लाख रुपये पड़ती है. इस कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज शामिल होते हैं. अलग-अलग शहरों में यह कीमत थोड़ी बदल सकती है.
सिर्फ 2 लाख डाउन पेमेंट में Tata Sierra
- अगर आप Tata Sierra का बेस मॉडल फाइनेंस कराते हैं, तो कम से कम 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देना होगा. डाउन पेमेंट देने के बाद आपका लोन अमाउंट करीब 11.44 लाख रुपये रहेगा. मान लें बैंक आपको 9% ब्याज पर 5 साल (60 महीने) का लोन देता है, तो हर महीने आपकी EMI लगभग 23,751 रुपये बनेगी. इस EMI में थोड़ा ऊपर–नीचे आपके बैंक, ब्याज दर और प्रोसेसिंग चार्ज के अनुसार हो सकता है.
Tata Sierra का इंजन
- Tata Sierra 2025 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन शहर में भी बहुत स्मूथ चलता है और हाईवे पर भी आरामदायक राइड देता है. गाड़ी का ड्राइविंग पोस्चर ऊंचा है, जिससे असली SUV जैसा फील मिलता है. इस कार का माइलेज 18.2 kmpl तक है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा इस SUV में टर्बो-पेट्रोल और टर्बो-डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है.
Tata Sierra 2025 फीचर्स
- Sierra के Smart Plus बेस मॉडल में कई जरूरी और बेहतर फीचर्स का अच्छा सेट मिलता है. इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRL, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, इलेक्ट्रिक ORVM, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 4-इंच डिस्प्ले के साथ हिस्सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. कन्फर्ट और टेक्नोलॉजी में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, क्रूज कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा में Tata Sierra हमेशा की तरह मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, ABS+EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, हिल-होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.
24,000 EMI में एक बढ़िया फैमिली SUV
- अगर आपका बजट 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट और लगभग 24,000 रुपये EMI तक जाता है, तो Tata Sierra 2025 एक शानदार SUV है. यह डिजाइन, सुरक्षा, फीचर्स और परफॉर्मेंस-all-in-one पैकेज में आती है. खरीदने से पहले आप नजदीकी Tata शोरूम में जाकर टेस्ट ड्राइव जरूर लें.
