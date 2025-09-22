हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hero Splendor से लेकर Nexon-Fronx तक, GST कटौती के बाद सस्ती हो गईं ये कारें और बाइक्स

New GST Rates: नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद टू-व्हीलर्स और कारें पहले से काफी सस्ती हो गई हैं. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद आपको कितनी बचत होने वाली है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Sep 2025 03:57 PM (IST)

भारत में नई GST दरें आज यानी 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं और इसका सीधा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ा है. GST काउंसिल ने टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाते हुए इसे अब मुख्य रूप से 5% और 18% पर सीमित कर दिया है, जबकि लग्जरी गाड़ियों और प्रीमियम बाइकों के लिए नया 40% फ्लैट स्लैब लागू किया गया है. इस बदलाव से छोटी कारों, 350cc से कम इंजन वाली Bikes और Scooters की कीमत घट गई हैं. जिसके चलते आम ग्राहकों को अब अपनी पसंदीदा बाइक पहले से सस्ती मिलेगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

नई GST दरों से कौन-से वाहन हुए सस्ते?

  • भारत में अब 350cc से कम इंजन वाली बाइकों और स्कूटरों पर भी GST 28% से घटकर 18% कर दिया गया है. इसमें Hero Splendor, Honda Shine, Honda Activa और Royal Enfield Classic 350 जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इनकी कीमतों में अब 5,000 से 21,000 तक की बचत होगी.

GST कटौती से ग्राहकों को कितना फायदा?

  • दरअसल, ये बदलाव खासतौर पर मिडिल-क्लास ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा लेकर आया है. Hero Splendor और Honda Shine जैसी कम्यूटर बाइक्स अब 5,000- 10,000 तक सस्ती हो गई हैं. Royal Enfield Classic 350 जैसी मोटरसाइकिल पर लगभग 21,000 तक की बचत होगी. Tata Nexon और Maruti Fronx जैसी कॉम्पैक्ट SUVs अब 70,000 से 1.55 लाख तक सस्ती मिल रही हैं. इस तरह, त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही ग्राहकों की जेब पर बोझ हल्का हो गया है. हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की दर पहले की तरह ही 5% रखी गई है. यानी Ola S1 Pro जैसे ई-स्कूटर और Tata Tiago EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा.

प्रीमियम बाइक और लग्जरी कारें महंगी

  • नई GST सुधार में जहां आम ग्राहकों को राहत मिली है, वहीं प्रीमियम सेगमेंट को झटका लगा है. 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइकों (जैसे Royal Enfield Himalayan 450, KTM 390) पर GST 28% से बढ़कर 40% हो गया है. इससे इनकी कीमतें 17,000 से 35,000 तक बढ़ सकती हैं. इसी तरह, बड़ी SUVs और लग्जरी कारें भी अब 40% GST स्लैब में आ गई हैं. हालांकि, सरकार ने इन पर लगने वाला सेस (cess) हटा दिया है, जिससे थोड़ी राहत भी मिल सकती है.

ऑटो कंपनियों ने घटाई कीमत

  • Hero MotoCorp, Honda, Maruti Suzuki और Tata Motors जैसी कंपनियों ने नई GST दरों के बाद तुरंत कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया है. ये बदलाव आज 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं. अब ग्राहक नजदीकी शोरूम जाकर नई दरों पर गाड़ियां खरीद सकते हैं. नई GST दरों से Hero Splendor, Honda Shine जैसी बाइक्स से लेकर Tata Nexon और Maruti Fronx जैसी कारों तक की कीमतें घट गई हैं. जहां एक ओर आम ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है, वहीं प्रीमियम बाइक और लग्जरी गाड़ियों पर बोझ बढ़ा है. कुल मिलाकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग और बिक्री दोनों के तेजी से बढ़ने की संभावना है.

Published at : 22 Sep 2025 03:57 PM (IST)
Nexon Honda Shine Hero Splendor GST 2.0 Automobile Price Cuts GST Discount
