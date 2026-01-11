हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHF Deluxe या Passion Plus, डेली अप-डाउन के लिए कौन-सी बाइक देती है ज्यादा माइलेज?

HF Deluxe या Passion Plus, डेली अप-डाउन के लिए कौन-सी बाइक देती है ज्यादा माइलेज?

Passion Plus vs HF Deluxe: अगर आप इन दोनों बाइक्स में से किसी एक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी बाइक बेस्ट साबित होने वाली है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 11 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Hero HF Deluxe और Passion Plus भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कम्यूटर बाइक्स में शामिल हैं. ये दोनों बाइक उन लोगों के लिए बनी हैं जो डेली ऑफिस, कॉलेज या काम पर जाने के लिए सस्ती, टिकाऊ और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक चाहते हैं. कम बजट, आसान मेंटेनेंस और भरोसेमंद इंजन इन दोनों बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत है. आइए दोनों बाइक्स के राइवल्स और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

अगर कीमत की बात करें, तो Hero HF Deluxe ज्यादा किफायती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 55,992 से शुरू होती है. वहीं Hero Passion Plus की शुरुआती कीमत 76,691 एक्स-शोरूम है. यानी Passion Plus, HF Deluxe से करीब 20,000 महंगी पड़ती है

इंजन और परफॉर्मेंस 

दोनों बाइक्स में 97.2cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है. दोनों में 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है और ये BS6-2.0 नियमों के अनुसार बनी हैं. शहर और गांव, दोनों तरह की सड़कों पर ये बाइक्स आराम से चलती हैं. HF Deluxe थोड़ी सिंपल फील देती है, जबकि Passion Plus का इंजन ज्यादा स्मूद और रिफाइंड लगता है, खासकर लंबी दूरी पर.

बाइक कितना माइलेज देती है? 

माइलेज के मामले में दोनों बाइक्स लगभग बराबर हैं. कंपनी के अनुसार दोनों 70 kmpl तक का माइलेज देती हैं. असली चलाने में HF Deluxe शहर में करीब 65 से 70 kmpl देती है. Passion Plus में i3S टेक्नोलॉजी मिलती है, जो ट्रैफिक में फ्यूल बचाने में मदद करती है. Passion Plus का फ्यूल टैंक बड़ा है, जिससे एक बार फुल टैंक में लंबी दूरी तय की जा सकती है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर? 

Hero HF Deluxe 100cc सेगमेंट की एंट्री-लेवल बाइक्स को सीधी टक्कर देती है. इसमें Honda Shine 100, Bajaj Platina 100, TVS Sport और TVS Radeon जैसी बाइक्स शामिल हैं. ये सभी बाइक्स अच्छे माइलेज और किफायती कीमत के लिए जानी जाती हैं और HF Deluxe के साथ सीधा मुकाबला करती हैं. वहीं, Hero Passion Plus 100cc कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स को सीधी टक्कर देती है.इसमें Honda Shine 100, TVS Radeon, Bajaj Platina 100 और Hero Splendor Plus जैसी बाइक्स शामिल हैं.

फीचर्स और लुक 

Hero HF Deluxe का डिजाइन सिंपल है और इसमें जरूरी फीचर्स मिलते हैं. वहीं Hero Passion Plus थोड़ा प्रीमियम दिखती है. इसमें बेहतर ग्राफिक्स, अलॉय व्हील्स और ज्यादा कंफर्ट मिलता है. अगर आपको लुक और थोड़ा ज्यादा आराम चाहिए, तो Passion Plus बेहतर लगेगी. अगर आपका बजट कम है और आप ज्यादा माइलेज वाली सस्ती बाइक चाहते हैं, तो Hero HF Deluxe आपके लिए सही है. लेकिन अगर आप थोड़ा स्टाइल, ज्यादा कंफर्ट और स्मूद राइड चाहते हैं और बजट बढ़ा सकते हैं, तो Hero Passion Plus बेहतर विकल्प है. डेली रनिंग के लिए दोनों ही बाइक्स भरोसेमंद हैं, फैसला आपकी जरूरत पर निर्भर करता है.

Published at : 11 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Hero HF Deluxe Hero Passion Plus Hero HF Deluxe Vs Passion Plus
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ अस

