हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो10 हजार की डाउन पेमेंट पर Hero HF 100 खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल बाइक्स

10 हजार की डाउन पेमेंट पर Hero HF 100 खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल बाइक्स

Hero HF 100: हीरो HF 100 में 97.2 cc, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, OHC इंजन लगा होता है, जिससे 5.9 kW की पावर मिलती है और 8.05 Nm का टॉर्क जेनेरेट होता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटो मार्केट में Hero HF 100 एक पॉपुलर कम्यूटर बाइक है. इस बाइक को खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में काफी पसंद किया जाता है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 58 हजार 739 रुपये रह गई है. अगर आप Hero HF100 खरीदने की प्लानिंग कर रही है तो बाइक की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब-किताब जान लेते हैं.

Hero HF100 एक वेरिएंट में आती है, जिसकी ऑन-रोड कीमत दिल्ली में 70 हजार 491 रुपये है. इसमें आरटीओ, और इंश्योरेंस अमाउंट शामिल हैं. यह ऑन-रोड कीमत शहरों और डीलरशिप के आधार पर अलग हो सकती है.

बाइक खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट? 

Hero HF100 खरीदने के लिए अगर आप 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और बचे हुए 60 हजार 491 रुपये को बाइक लोन के तौर पर लेते हैं, तो आपको 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2,134 रुपये EMI के तौर पर देनी होगी. हालांकि बाइक लोन किफायती दर पर पाने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होना चाहिए.

हीरो HF 100 में 97.2 cc, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, OHC इंजन लगा होता है, जिससे 5.9 kW की पावर मिलती है और 8.05 Nm का टॉर्क जेनेरेट होता है. इस बाइक की टॉप-स्पीड 90 kmph है. ये बाइक 9.1 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ आती है. हीरो की ये बाइक 70 kmpl का माइलेज देती है. हीरो HF 100 की एक्स-शोरूम प्राइस 59,018 रुपये से शुरू है.

कितना माइलेज देती है बाइक?

Hero HF 100 एक लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर तक चल सकती है. यह बाइक 9.1 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आती है. इसका कुल भार 110 किलोग्राम है. इसकी लंबाई 1965 mm, चौड़ाई 720 mm और ऊंचाई 1045 mm है. इसमें 165mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, 1235 mm का व्हीलबेस और 805 mm का सैडर हाईट मिलता है.

Hero HF 100 में 130mm का फ्रंट और रियर ड्रम ब्रेक मिलता है. इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फॉर्क्स सस्पेंशन और रियर में स्विंगआर्म के साथ 2-स्टेप अडजस्टेबल हाइड्रॉलिक शॉक अब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल किया गया है. हीरो एचएफ 100 बजाज सीटी 100, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस रेडियन और होंडा शाइन 100 जैसी एंट्री-लेवल 100cc कम्यूटर बाइक्स को टक्कर देती है.

यह भी पढ़ें:-

इस दिवाली 2 लाख रुपये तक सस्ती मिल रही Tata Nexon, जानिए राइवल कारें कितनी हुईं सस्ती?

Published at : 18 Oct 2025 02:47 PM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Hero HF 100 Hero HF 100 Finance Plan Hero HF 100 On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
Advertisement

वीडियोज

बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
बॉलीवुड
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
आचार की शौकीन हैं परिणीति चोपड़ा, पिज्जा के साथ खाया आम का आचार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
जनरल नॉलेज
Rohit Sharma Property: देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
हेल्थ
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget