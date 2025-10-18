हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस दिवाली 2 लाख रुपये तक सस्ती मिल रही Tata Nexon, जानिए राइवल कारें कितनी हुईं सस्ती?

इस दिवाली 2 लाख रुपये तक सस्ती मिल रही Tata Nexon, जानिए राइवल कारें कितनी हुईं सस्ती?

Tata Nexon Rivals: कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सन का मुकाबला कई पॉपुलर मॉडल्स से होता है. इसमें मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV3XO और निसान मैग्नाइट का नाम शामिल है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 01:59 PM (IST)
इस दिवाली सीजन टाटा मोटर्स अपनी गाड़ी Nexon पर 2 लाख रुपये तक का कुल डिस्काउंट दे रही है. इसमें 1.55 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट (GST 2.0) और 45,000 रुपये तक के एक्स्ट्रा ऑफर शामिल हैं. दरअसल, सितंबर 2025 महीने में टाटा नेक्सन कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही, जिसने Tata Motors को रिकॉर्ड मंथली सेल्स हासिल करने में मदद की.

टाटा नेक्सन कई इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है. इसके वेरिएंट्स को 'Smart', 'Creative' और 'Fearless' जैसे नए लेबल्स के साथ पेश किया गया है. हर वेरिएंट फीचर्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग है. इस वेरिएंट में पेट्रोल-5MT और CNG-6MT इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ISOFIX, हिल-होल्ड असिस्ट, LED DRLs, 16-इंच स्टील व्हील्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टी-ड्राइव मोड्स (ईको, सिटी, स्पोर्ट्स) जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स मौजूद हैं.

Tata Nexon पर मिल रहा कितना फायदा? 

टाटा नेक्सन पर मिलने वाला डिस्काउंट वेरिएंट और शहर के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है.  इसमें ग्राहकों को 1.55 लाख तक का GST 2.0 टैक्स कटौती बेनिफिट मिल रहा है. इसके अलावा, 45,000 तक के एक्स्ट्रा ऑफर्स जैसे कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट स्कीम्स भी शामिल हैं. इस तरह कुल मिलाकर ग्राहकों को 2 लाख तक का फायदा हो सकता है. कंपनी की सलाह है कि ग्राहक खरीदारी से पहले अपने नजदीकी टाटा डीलरशिप से सभी ऑफर्स और एक्सचेंज स्कीम्स की जानकारी जरूर लें, ताकि उन्हें सही लाभ मिल सके.

किन कारों से होती है टक्कर?

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सन का मुकाबला कई पॉपुलर मॉडल्स से होता है. इसमें मारुति सुजुकी ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV3XO, निसान मैग्नाइट और मारुति फ्रॉन्क्स शामिल हैं. इन सभी SUVs में डिजाइन, फीचर्स और इंजन परफॉर्मेंस का मुकाबला कड़ा है. खास बात ये है कि GST कटौती का फायदा इन गाड़ियों पर भी मिल रहा है.

मारुति ब्रेजा पर 43,000 से 1.12 लाख तक की बचत हो रही है, जबकि हुंडई वेन्यू पर 1.15 लाख से 1.33 लाख तक का फायदा मिल सकता है. कुल मिलाकर, अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा नेक्सन अपने बेहतर लुक, दमदार परफॉर्मेंस और भारी डिस्काउंट के साथ एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है.

Bajaj Platina vs Honda Shine: इस दिवाली कौन-सी बाइक मिल रही ज्यादा सस्ती? यहां जानिए डिटेल्स 

Published at : 18 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Maruti Brezza Tata Nexon GST Reforms 2025 Tata Nexon Rivals
Embed widget